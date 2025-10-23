Η Κιμ Καρντάσιαν (Kim Kardashian) έκλεψε την παράσταση με ένα σέξι μαύρο δερμάτινο φόρεμα από δέρμα φιδιού, καθώς εμφανίστηκε με τις συμπρωταγωνίστριές της στην πρεμιέρα του «All's Fair», στο Λονδίνο.

Η διάσημη τηλεπερσόνα, αφού γιόρτασε τα 45α γενέθλιά της στο Παρίσι, επέλεξε για την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί ένα φόρεμα που ταίριαζε απόλυτα στο σώμα της, σχεδιασμένο από τη Dilara Findikoglu. Η σταρ -που έγινε και ηθοποιός- υποδύεται μια κορυφαία δικηγόρο διαζυγίων στην πολυαναμενόμενη σειρά του Ράιαν Μέρφι (Ryan Murphy).

Η σειρά κάνει πρεμιέρα στις 4 Νοεμβρίου 2025 και τα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα κάθε Τρίτη, ενώ το φινάλε της θα γίνει με 2 επεισόδια στις 9 Δεκεμβρίου. Πρωταγωνίστριες οι Κιμ Καρντάσιαν, Ναόμι Γουότς, Νίσι Νας Μπετς, Τεγιάνα Τάιλορ, Μάθιου Νόζκα, Σάρα Πόλσον και Γκλεν Κλόουζ.

Μια ομάδα γυναικών δικηγόρων διαζυγίων αποχωρεί από μια ανδροκρατούμενη δικηγορική εταιρεία για να ανοίξει το δικό της ισχυρό γραφείο. Έξυπνες, δυναμικές και με περίπλοκη συναισθηματική ζωή χειρίζονται δύσκολες υποθέσεις διαζυγίων, σκανδαλώδη μυστικά και συνεχώς μεταβαλλόμενες συμμαχίες τόσο στην αίθουσα του δικαστηρίου όσο και μεταξύ τους. Σε έναν κόσμο όπου το χρήμα μιλάει και ο έρωτας είναι πεδίο μάχης, αυτές οι γυναίκες δεν παίζουν απλώς το παιχνίδι. Το αλλάζουν.

