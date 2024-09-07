H Camilla συνάντησε τον πρώην της

Η βασιλική σύζυγος Καμίλα, σε μια ασυνήθιστη αλλά αξιοσημείωτη εμφάνιση, βρέθηκε στο The Audley Public House στο Λονδίνο το βράδυ της Πέμπτης, 5 Σεπτεμβρίου.

Queen Camilla's Son Thanks King Charles for His Support of New Royal Cookbookhttps://t.co/tOsHm3syND#WhiskedAway



Queen Camilla and her ex-husband, Andrew Parker Bowles, were both in attendance to support their son, Tom Parker Bowles, at his cookbook launch.. pic.twitter.com/EtCuHH6qBb September 6, 2024

Η 77χρονη Καμίλα, που ήταν παντρεμένη με τον Andrew Parker Bowles από το 1973 έως το 1995, βρέθηκε εκεί για να υποστηρίξει τον γιο τους, Tom Parker Bowles, κατά την παρουσίαση του νέου του βιβλίου μαγειρικής, «Cooking and the Crown: Royal Recipes from Queen Victoria to King Charles III».

Η συνάντηση της βασιλικής συζύγου με τον πρώην σύζυγό της Andrew Parker Bowles, δεν ήταν τυχαία.

Ο Andrew, με τον οποίο η Καμίλα διατηρεί άριστες σχέσεις για το καλό των παιδιών τους, έδωσε το παρών σε αυτή την ιδιαίτερη εκδήλωση.

Το πρώην ζευγάρι, παρά το διαζύγιό του, διατηρεί στενές σχέσεις και συχνά βγαίνει μαζί για μεσημεριανό γεύμα, κάτι που δεν ενοχλεί καθόλου τον βασιλιά Κάρολο.

Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στους Sunday Times, «Ο Andrew είναι παρών στη ζωή της Καμίλα και αυτό δεν ενοχλεί καθόλου τον βασιλιά Κάρολο. Ήταν πάντα, και εξακολουθεί να είναι, ο συν-συνεργάτης της Καμίλα».

Το νέο βιβλίο του Tom Parker Bowles, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 26 Σεπτεμβρίου και στις ΗΠΑ στις 22 Οκτωβρίου, εξερευνά 200 χρόνια βρετανικού βασιλικού φαγητού με 100 προσιτές συνταγές.

Με τίτλο «Cooking and the Crown», το βιβλίο υπόσχεται να προσφέρει μια γαστρονομική περιήγηση μέσα από την ιστορία της βρετανικής βασιλικής κουζίνας, περιλαμβάνοντας συνταγές όπως το «κουάκερ της βασίλισσας Καμίλα» και το «dry martini του βασιλιά».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.