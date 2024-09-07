Ποια είναι η καλύτερη ώρα για να πιεις καφέ, και πόσος είναι αρκετός; Μελέτες δείχνουν ότι η καθημερινή κατανάλωση καφεΐνης μπορεί να ωφελήσει την καρδιά και τον εγκέφαλο, ενώ όταν καταναλώνεται με μέτρο, και χωρίς ζάχαρη, ο καφές προσφέρει σημαντικά οφέλη χάρη στα αντιοξειδωτικά που περιέχει. Ωστόσο, το πότε πίνεις καφέ είναι εξίσου σημαντικό με το πώς τον πίνεις. Οι ειδικοί προτείνουν ότι η σωστή χρονική στιγμή μπορεί να σε βοηθήσει να αποφύγεις τις αρνητικές συνέπειες.

Η καλύτερη ώρα για να πιεις καφέ

Ο καφές περιέχει καφεΐνη, η οποία είναι φυσικό διεγερτικό. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να ενισχύσει τον μεταβολισμό αυξάνοντας τον καρδιακό ρυθμό και την ενεργειακή δαπάνη του σώματος. Γι' αυτό η κατανάλωση καφέ το πρωί, περίπου 90 λεπτά μετά το ξύπνημα, είναι ιδανική, καθώς ευθυγραμμίζεται με τον φυσικό ρυθμό κορτιζόλης του σώματος. Εάν γυμνάζεσαι το πρωί, η κατανάλωση καφέ πριν την άσκηση μπορεί να βελτιώσει την απόδοσή σου και να βοηθήσει στην καύση λίπους, ενώ η κατανάλωση μετά την άσκηση μπορεί να βοηθήσει στην αποκατάσταση των μυών.

Ωστόσο, καλό είναι να μην πίνεις καφέ με άδειο στομάχι αμέσως μόλις ξυπνήσεις, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει την παραγωγή γαστρικού οξέος, δημιουργώντας ενόχληση. Επομένως, πιες τον καφέ μετά από ένα ελαφρύ γεύμα ή σνακ, αυτό επίσης μειώνει τον κίνδυνο αύξησης των επιπέδων κορτιζόλης, τα οποία είναι ήδη υψηλά τις πρώτες ώρες μετά το ξύπνημα.

Ο καφές το απόγευμα δεν πρέπει να είναι αργά

Μετά το μεσημεριανό, τα επίπεδα ενέργειας μπορεί να πέσουν και ένας καφές μπορεί να σου δώσει την τόνωση που χρειάζεσαι. Ένας καφές νωρίς το απόγευμα είναι πιο αποτελεσματικός, από έναν αργότερα μέσα στην ημέρα, καθώς τα επίπεδα κορτιζόλης φυσιολογικά μειώνονται το απόγευμα. Η καφεΐνη που εμπεριέχει ο καφές μπορεί να ενισχύσει την εγρήγορση και να σου δώσει την ενέργεια που χρειάζεσαι.

Ωστόσο, επειδή η καφεΐνη αυξάνει την εγρήγορση, καλό είναι να αποφεύγεις τον καφέ μετά τις 4 το απόγευμα, αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για όσους δυσκολεύονται να κοιμηθούν τη νύχτα. Ο καφές μπορεί να διαταράξει τα πρότυπα ύπνου, καθώς η καφεΐνη μπορεί να παραμείνει στο σώμα για περίπου οκτώ ώρες και να είναι ακόμα ενεργή κατά την ώρα του ύπνου.

Πόσος καφές είναι υπερβολικός;

Ποια είναι όμως η σωστή ποσότητα καφέ που πρέπει να καταναλώνουμε; Ο καφές δρα ως διουρητικό και τείνει να αφυδατώνει το σώμα. Επομένως, αν πίνεις υπερβολική ποσότητα καφέ, μπορεί να εμφανίσεις αφυδάτωση και να χρειάζεται να πηγαίνεις συχνά στην τουαλέτα. Για να το αντιμετωπίσεις, εστίασε στην κατανάλωση νερού που έχει φιλτραριστεί και εμπλουτιστεί με μέταλλα, το οποίο βοηθά στην αναπλήρωση των θρεπτικών συστατικών.

Η υπερβολική κατανάλωση καφεΐνης μπορεί επίσης να αυξήσει τα επίπεδα οιστρογόνων, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση βάρους, οπότε είναι σημαντικό να προσέχεις την ποσότητα καφέ που καταναλώνεις. Προσπάθησε να περιορίσεις την πρόσληψη καφεΐνης σε όχι περισσότερο από 500 mg την ημέρα (δηλαδή όχι περισσότερους από τέσσερις καφέδες) για να αποφύγεις τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις της αφυδάτωσης, αλλά και να εκμεταλλευτείς τα οφέλη της.

