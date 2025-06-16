Gwyneth Paltrow: Σοκάρει και πάλι τους θαυμαστές της - Φτιάχνει πρωινό γυμνόστηθη (video)

Η Gwyneth Paltrow δημοσίευσε ένα βίντεο με την ίδια να ετοιμάζει πρωινό στην κουζίνα της. Κάποια στιγμή, ωστόσο, βλέπουμε, την 52χρονη ηθοποιό να εμφανίζεται χωρίς την μπλούζα της μπροστά στον φούρνο, σοτάροντας λουκάνικα και αυγά για το πρωτεϊνούχο πρωινό της.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός είχε τα μαλλιά της πιασμένα σε αλογοουρά και φορούσε ένα λευκό σορτσάκι πιτζάμας. Σε ένα άλλο σημείο του βίντεο, φορούσε το αμάνικο μπλουζάκι της πιτζάμας, καθώς έπινε τον καφέ της πριν αρχίσει να μαγειρεύει.

«Αυτό ήταν ένα πρωινό με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, με λουκάνικο από το τοπικό κρεοπωλείο, λευκά φασόλια, σπανάκι, ντοματίνια και αυγά», έγραψε στην ανάρτησή της.

Η ηθοποιός είναι γνωστή για τα πανέμορφα ξανθά μαλλιά της, αλλά η φήμη και ο πλούτος της δεν τη γλιτώνουν από τις επιπτώσεις της γήρανσης. Έχει αποκαλύψει η ίδια τις μεγάλες προσπάθειες που κάνει προκειμένου να αντιμετωπίσει την τριχόπτωση.

Gwyneth Paltrow shocks fans by cooking topless as she prepares a 'boyfriend breakfast' https://t.co/btyfUu1Ulz — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 14, 2025

Η ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι δοκίμασε διάφορες θεραπείες όλα αυτά τα χρόνια, μεταξύ των οποίων και ενέσεις στο τριχωτό της κεφαλής της. Η τελευταία θεραπεία που δοκίμασε αφορούσε έναν πλαστικό χειρουργό και μια συσκευή που χρησιμοποιεί ακουστικά ηχητικά κύματα και πίεση αέρα για να διεγείρει την ανάπτυξη των μαλλιών. Συζητώντας για το πώς λειτούργησε η θεραπεία γι’ αυτήν είπε: «Ήταν εντελώς ανώδυνη. Ειλικρινά, νομίζω ότι τα μαλλιά μου είναι ήδη λίγο πιο πυκνά».

Πηγή: skai.gr

