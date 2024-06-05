Η ηθοποιός και ιδρύτρια της Goop, Γκουίνεθ Πάλτροου, αποφάσισε να πουλήσει το σπίτι της στο Λος Άντζελες στην τιμή των 30 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Εμπνευσμένο από την κλασική αρχιτεκτονική της Καλιφόρνια, το πολυτελές ακίνητο στη συνοικία Μπρέντγουντ, χτίστηκε τη δεκαετία του ΄50. Το αγόρασε μαζί με τον πρώην σύζυγό της, Κρις Μάρτιν το 2012 έναντι $9,95 εκατ. και στη συνέχεια προχώρησε σε μια σειρά από ανακαινίσεις βάζοντας τις προσωπικές της πινελιές.

Η κατοικία διαθέτει οκτώ υπνοδωμάτια και 11 μπάνια, αίθουσα κινηματογράφου, γραφείο, τεράστιο κελάρι κρασιών και αίθουσα παιχνιδιών μεταξύ άλλων. Χάρη στο εξαιρετικό γούστο της σούπερ σταρ ο τυχερός που θα παραλάβει τα κλειδιά θα απολαύσει επίσης έναν νεόκτιστο ξενώνα με έναν «μεγάλο χώρο ψυχαγωγίας», πισίνα και ένα διαμέρισμα πάνω από το γκαράζ για το προσωπικό ή τους επισκέπτες.

Οι εσωτερικοί χώροι διακρίνονται από ουδέτερους τόνους με ιδιόμορφα κρεμαστά φωτιστικά και καλαίσθητες, vintage απλίκες που φωτίζουν την είσοδο και τις ανάγλυφες οροφές του.

Η απόφαση της σταρ ελήφθη με αφορμή την φοίτηση του γιου της Moses στο Πανεπιστήμιο Μπράουν (Brown University) στο Ρόουντ 'Αιλαντ Ρόουντ 'Αιλαντ και η ολοκλήρωση της νέας έπαυλης στο Μοντεσίτο. Σύμφωνα με τη Daily Mail, το ζευγάρι έχει επίσης ένα ακίνητο στο Amagansett της Νέας Υόρκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

