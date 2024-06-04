Το «no makeup-makeup» η απόλυτη τάση για τα νύχια το καλοκαίρι του 2024

Το καλοκαίρι συνδέεται άμεσα με την ανεμελιά, το effortlessly chic χαρακτήρα των εμφανίσεών μας, το απλό και ελαφρύ μακιγιάζ, τις γυαλάδες και τα αέρινα ρούχα. Η άνεση είναι αυτό που προσδοκούμε μέσα από τα looks μας, αναδεικνύοντας ένα μια πιο neutral και φυσική αισθητική.

Αυτή η διάθεση φαίνεται να γίνεται τάση και στα νύχια, εφόσον το no makeup-makeup των νυχιών, είναι το nail look που υιοθετούν οι περισσότερες γυναίκες αυτή τη περίοδο.

Πρόκειται για την go-to επιλογή του καλοκαιριού και δεν είναι άλλο από το nail tint.

Τα nail tints είναι ουσιαστικά βερνίκια νυχιών νέας γενιάς με φόρμουλες ενισχυμένες με θρεπτικά συστατικά που περιποιούνται, θρέφουν και ενδυναμώνουν τα νύχια.

Έχουν ως στόχο να αναζωογονήσουν τη φυσική απόχρωση των νυχιών, χαρίζοντάς τους ένα λαμπερό και περιποιημένο φινίρισμα, λειαίνοντας έτσι την επιφάνειά τους.

Πρόκειται επίσης και για την πιο εύκολη και γρήγορη λύση εάν θέλετε να έχετε τα νύχια σας περιποιημένα για κάποια περίσταση και δεν είχατε χρόνο να επισκεφθείτε το nail salon, καθώς τα nail tints έχουν πιο ελαφριά υφή από τα κανονικά βερνίκια, με αποτέλεσμα να στεγνώνουν γρηγορότερα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.