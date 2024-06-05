Η Lady Gaga διέψευσε τις φήμες ότι είναι έγκυος με τη βοήθεια του TikTok. Λίγες ώρες μετά τις φήμες που «φούντωσε» δημοσίευμα της «Sun», βάσει φωτογραφίας της τραγουδίστριας στο πλευρό του συντρόφου της, Michael Polanky, στον γάμο της αδερφής της στο Μέιν, η καλλιτέχνις έδωσε την απάντησή της μέσα από ένα γυμναστήριο.

«Δεν είμαι έγκυος, απλά κλαίω στο γυμναστήριο», ανέφερε η διάσημη τραγουδίστρια, χρησιμοποιώντας στίχους από το τραγούδι «Down Bad» της Taylor Swift.

Το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, η Lady Gaga μαζί τον σύντροφό της βρέθηκαν στο δείπνο της πρόβας, στο γραφικό ξενοδοχείο «ViewPoint». Η ίδια εθεάθη με φουσκωμένη κοιλίτσα και έδειχνε ευδιάθετη, φορώντας ένα μαύρο φόρεμα και μαργαριταρένια κοσμήματα, ενώ το δάκτυλο της κοσμούσε ένα τεράστιο διαμαντένιο δαχτυλίδι.

Σύμφωνα με τη «Sun», η οικογένεια είχε νοικιάσει ολόκληρο το ξενοδοχείο για το Σαββατοκύριακο, προσφέροντας στους καλεσμένους αποκλειστική διαμονή στα επτά δωμάτια και τις οκτώ σουίτες του με θέα τον Ατλαντικό Ωκεανό. Την επόμενη μέρα, η σταρ έδειχνε λαμπερή ως παράνυμφος καθώς βοηθούσε την αδελφή της με το εντυπωσιακό λευκό νυφικό της.

Πηγή: skai.gr

