Υποβολή συμμετοχών έως τις 16 Δεκεμβρίου για τα Greek International Women Awards

Στην Ελλάδα θα γίνει για πρώτη φορά η τελετή απονομής των Greek International Women Awards (GIWA), στην τρίτη κατά σειρά εκδοχή τους.

Πρόκειται για διεθνή βραβεία που αναγνωρίζουν και αναδεικνύουν διακεκριμένες Ελληνίδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό για τα επιτεύγματα και τις δράσεις τους στον επαγγελματικό τους τομέα.

Ο θεσμός των GIWA τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας.

Οι προηγούμενες τελετές απονομής φιλοξενήθηκαν στο Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου το 2017, ενώ το 2022 μεταδόθηκαν τηλεοπτικά από την ERT WORLD και διαδικτυακά μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ERTFLIX, με χαιρετισμό από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Η τρίτη τελετή απονομής των GIWA θα πραγματοποιηθεί το Μάιο του 2023 στην Αθήνα, στον Ελληνικό Κόσμο - Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού.

Η Επιτροπή των Greek International Women Awards ενημερώνει ότι η διαδικασία υποβολής για όλες τις υποψήφιες λήγει στις 16 Δεκεμβρίου 2022. Δηλώσεις συμμετοχών υποβάλλονται στο: www.greekinternationalwomenawards.com

Οι υπό βράβευση κατηγορίες είναι: Τέχνες & Πολιτισμός (Arts and Culture), Επιχειρηματικότητα (Business and Entrepreneurship), Σχέδιο (Design), Εκπαίδευση και Ψυχολογία (Education & Psychology), Περιβάλλον & Βιωσιμότητα (Environment & Sustainability), Μόδα (Fashion), Οικονομικές Επιστήμες (Finance), Τουρισμός και Φιλοξενία (Hospitality), Νομική και Πολιτικές Επιστήμες (Law & Political Sciences), Μέσα Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ (Media & Marketing Communications), Θετικές Επιστήμες και τεχνολογία (Science and Technology), Ναυτιλιακά (Shipping), Κοινωνική Ευθύνη (Social Responsibility), Αθλητισμός (Sports), Young Star Award (Βραβείο πρωτοεμφανιζόμενων γυναικών).

Το βραβείο (Lifetime Achievement) Δια Βίου Επιτεύγματα θα δοθεί τιμητικά από την Οργανωτική Επιτροπή των GIWA, εκτός διαγωνιστικής διαδικασίας, σε μια διακεκριμένη γυναίκα με διεθνή επιρροή και εμπειρία που μπορεί να εμπνεύσει άλλες γυναίκες να πετύχουν τους στόχους τους.



