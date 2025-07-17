Η Ολυμπιονίκης Λίντσεϊ Βον, δύο φορές νικήτρια του χάλκινου μεταλλίου και οκτώ φορές πρωταθλήτρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο σκι κατάβασης, είχε ένα σέξι ατύχημα στο κόκκινο χαλί των βραβείων ESPY 2025. Η διάσημη αθλήτρια εμφανίστηκε με ένα στράπλες φόρεμα Elisabetta Franchi από τη συλλογή φθινόπωρο/χειμώνας 2025. Ωστόσο, το φόρεμα διέθετε ένα τολμηρό σκίσιμο που είχε σαν αποτέλεσμα να φανεί το μαύρο στρινγκ της. Η Ολυμπιονίκης ήταν υποψήφια στην κατηγορία «Best Comeback Athlete», αφού επέστρεψε στο αγωνιστικό σκι τον περασμένο Νοέμβριο, αφού αρχικά είχε αποσυρθεί στο τέλος της σεζόν 2018-2019.

Η 40χρονη Λίντσεϊ Βον θα επιστρέψει στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα 2026. Η αποχώρησή της από το άθλημα, όπως είχε δηλώσει η ίδια, δεν ήταν τόσο από επιλογή όσο από ανάγκη. «Είχα μαζέψει πάρα πολλούς τραυματισμούς, το σώμα μου δεν συνεργαζόταν πλέον και το δεξί μου γόνατο ήταν διαλυμένο. Η αποχώρησή μου από το άθλημα που αγαπούσα τόσο πολύ με συνέτριψε, αλλά ήξερα ότι ήταν η μόνη επιλογή που είχα για να περισώσω την καλή σωματική μου κατάσταση», ανέφερε η Βον.

Και πρόσθεσε: «Αποκατέστησα το γόνατό μου, ώστε να μπορώ να συνεχίσω να εξερευνώ, να παραμένω δραστήρια, να παίζω τένις και να πραγματοποιώ όλες τις περιπέτειες που πάντα οραματιζόμουν για τον εαυτό μου, αλλά ποτέ δεν φανταζόμουν ότι αυτό θα μπορούσε να με φέρει πάλι πίσω στην αγωνιστική δράση. Μόλις συνειδητοποίησα πόσο καλά λειτουργούσε το νέο μου γόνατο, δεν μπορούσα να μην αναρωτηθώ πόσο μακριά θα μπορούσα να πάω.

Μετά από πολλή σκέψη και έχοντας πάρει την έγκριση από την ιατρική μου ομάδα, ξεκίνησα αυτό το ταξίδι. Οι αγώνες σκι παραμένουν ένα επικίνδυνο άθλημα. Είτε είμαι 20 χρόνων, είτε 30, είτε 40 και είτε έχει αποκατασταθεί το γόνατό μου είτε όχι, ο κίνδυνος παραμονεύει πάντα. Οποιοσδήποτε θέλει να κατέβει μια πλαγιά με τα σκι του με 128 χιλιόμετρα την ώρα το ξέρει και το αποδέχεται. Αλλά τώρα νιώθω πιο υγιής και δυνατή από ό,τι ένιωθα στο τέλος της καριέρας μου».

