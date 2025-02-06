Diddy: Νέες αγωγές σε βάρος του ράπερ ενόψει της δίκης του τον Μάιο

Ο Σον «Diddy» Κομπς, ένας από τους πιο επιτυχημένους ράπερ και μεγιστάνες της μουσικής βιομηχανίας στις ΗΠΑ, θα δικαστεί σύντομα για κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων, για σεξουαλική εκμετάλλευση και εκβιασμό.

Είναι επίσης αντιμέτωπος με δεκάδες αγωγές από άτομα που λένε ότι υπέστησαν βλάβη από τον ράπερ μέσω ναρκωτικών, αλκοόλ και σωματικής κακοποίησης. O Diddy δήλωσε αθώος στις ποινικές κατηγορίες και απέρριψε όσα υποστηρίζονται σε μεμονωμένες αγωγές, τις οποίες αποκάλεσε απόπειρες για αποκόμιση κέρδους.

Εάν καταδικαστεί, αντιμετωπίζει ισόβια κάθειρξη για την κατηγορία του εκβιασμού και τουλάχιστον 15 χρόνια για εμπορία ανθρώπων και για σεξουαλική εκμετάλλευση.

Ο Σον Κομπς, ο οποίος έχει επίσης τα ονόματα Puffy, Puff Daddy, P Diddy, Love και Brother Love, εμφανίστηκε στη σκηνή της hip-hop τη δεκαετία του 1990. Η συμβολή του ήταν καθοριστική στην έναρξη της καριέρας της Mary J Blige και του Christopher Wallace - γνωστού και ως Biggie Smalls, ή Notorious B.I.G. Η μουσική του εταιρεία Bad Boy Records έγινε σύντομα μια από τις πιο σημαντικές δισκογραφικές στη ραπ και επεκτάθηκε για να συμπεριλάβει τους Faith Evans, Ma$e, 112, Mariah Carey και Jennifer Lopez.

Η έρευνα σε βάρος του ξεκίνησε όταν υπέβαλε μήνυση εναντίον του η πρώην σύντροφός του, Κασάντρα Βεντούρα, στα τέλη του 2023. Τον κατηγόρησε ότι την κακοποίησε και τη βίασε.

Η αγωγή διευθετήθηκε για ένα άγνωστο ποσό μια ημέρα μετά την κατάθεσή της. Από τότε, πολλές γυναίκες έχουν καταθέσει μηνύσεις κατηγορώντας τον ράπερ για σεξουαλική επίθεση, με κατηγορίες που χρονολογούνται από το 1991. Ο ίδιος αρνείται όλους τους ισχυρισμούς.

Η αμφιλεγόμενη ιστορία του με την Κάσι Βεντούρα επανήλθε στην επιφάνεια το 2024, όταν πλάνα από κάμερα CCTV που διέρρευσαν από το CNN έδειχναν τον Κομπς να βιαιοπραγεί εναντίον της πρώην συντρόφου και εκείνη να βρίσκεται στο πάτωμα του διαδρόμου ξενοδοχείου το 2016.

Ένας άνδρας που κατέθεσε στο δικαστήριο της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης -ανώνυμα ως John Doe- ισχυρίστηκε ότι ο Diddy τον εξανάγκασε σε σεξουαλικές πράξεις επί σειρά ετών. Δύο γυναίκες κατέθεσαν επίσης αγωγές ανώνυμα την Τρίτη και υποστηρίζουν ότι είχαν ναρκωθεί και κακοποιηθεί σεξουαλικά σε πολλές περιπτώσεις σε πάρτι που διοργάνωσε ο Κομπς κατά τη δεκαετία του 1990.

Ο άνδρας, ο οποίος εργαζόταν ως διασκεδαστής ενηλίκων στο Λας Βέγκας, ισχυρίζεται ότι προσλήφθηκε από τον Κομπς το 2007 για να παρουσιάσει ένα στριπ σόου. Οι δικηγόροι του Κομπς αρνήθηκαν τους ισχυρισμούς σε δήλωσή τους στο Rolling Stone. «Όσες αγωγές κι αν κατατεθούν, δεν θα αλλάξουν το γεγονός ότι ο κ. Κομπς δεν έχει ποτέ επιτεθεί σεξουαλικά ή εκμεταλλευτεί σεξουαλικά κανέναν - άνδρα ή γυναίκα, ενήλικα ή ανήλικο. Ευτυχώς, υπάρχει μια δίκαιη και αμερόληπτη δικαστική διαδικασία που διαχωρίζει τα γεγονότα από τη φαντασία και ο κ. Κομπς είναι σίγουρος ότι θα νικήσει στο δικαστήριο» ανέφεραν. Ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ, Αρούν Σουμπραμανιάν, αποφάσισε ότι η δίκη του Diddy, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή, θα ξεκινήσει στις 5 Μαΐου.

