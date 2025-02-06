Η Αντζελίνα Τζολί έλαμψε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σάντα Μπάρμπαρα (SBIFF), όπου τιμήθηκε με το βραβείο Martin Modern Masters, για τη συνολική προσφορά της στον κινηματογράφο.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός εμφανίστηκε χαμογελαστή φορώντας ένα μακρύ λευκό σατέν φόρεμα και ένα λευκό σακάκι.

Στην ομιλία της δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, όταν αναφέρθηκε στη μητέρα της, Μαρσελίν Μπερτράντ, η οποία πάντα την υποστήριζε στην υποκριτική. «Είμαι πολύ ευγνώμων που είμαι μέρος αυτής της κοινότητας. Πολλοί άνθρωποι περνούν τη ζωή τους χωρίς να έχουν μια δημιουργική διέξοδο», ξεκίνησε να λέει η ηθοποιός.

«Σκέφτομαι τη μητέρα μου, που έπρεπε να εγκαταλείψει τα όνειρά της για μια πιο δημιουργική ζωή ωστόσο αγκάλιασε το κομμάτι αυτό μέσα από εμένα. Έγραφε γράμματα στους χαρακτήρες μου -"Αγαπητή Gia, Αγαπητή Lisa Rowe, Αγαπητή Lara Croft"- και εδώ και 16 χρόνια δεν έχω πια αυτά τα γράμματα», ανέφερε.

Η ταλαντούχα ηθοποιός αναρωτήθηκε τι θα έγραφε η μητέρα της στον πρόσφατο χαρακτήρα της, τη θρυλική Μαρία Κάλλας, την οποία ενσάρκωσε στην ταινία «Maria». «Προσπαθώ να φανταστώ μερικές φορές τι θα έγραφε. Πιθανότατα θα έλεγε στη Μαρία ότι την αγαπά γιατί μολονότι είχε πολλά, ποτέ δεν είχε τη μητρική αγάπη», συνέχισε και συμπλήρωσε συγκινημένη:

«Εγώ δεν θα ήμουν τίποτα χωρίς τη μητέρα μου. Έφυγε από τη ζωή πριν από πολλά χρόνια τέτοια εποχή του χρόνου και πάντα αυτός ο καιρός μου τη θυμίζει».

Η μητέρα της Τζολί πέθανε στις 27 Ιανουαρίου του 2007, σε ηλικία 56 ετών μετά από οκταετή μάχη με τον καρκίνο των ωοθηκών και του μαστού, σύμφωνα με την Daily Mail.

Κατά την άφιξή της στο Φεστιβάλ, η σταρ έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τους θαυμαστές της, οι οποίοι της χάρισαν λουλούδια και ζήτησαν να φωτογραφηθούν μαζί της προτού βρεθεί στο κόκκινο χαλί του φημισμένου Arlington Theatre.

