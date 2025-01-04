Ξεπέρασε κάθε προσδοκία για άλλη μία φορά ο Γιώργος Μαζωνάκης με την εμφάνιση του σε νυχτερινό κέντρο. Αυτή τη φορά επέλεξε να φορέσει...ράσο με το διαδίκτυο να κατακλύζεται από σχόλια

Το ότι ο γνωστός τραγουδιστής είχε εκκεντρικό στιλ ήταν κάτι που οι θαυμαστές του είχαν συνηθίσει. Ωστόσο, αυτό δεν το περίμεναν. Ορισμένοι επιδοκίμασαν τη στιλιστική του επιλογή και άλλοι την επέκριναν.

«Όταν μου αρέσει κάτι όσον αφορά το τραγούδι, ενθουσιάζομαι πάρα πολύ. Γιατί δουλεύω με το ένστικτο εγώ, το οποίο το άφηνα πολλά χρόνια διότι δεν με άφηναν. Οι άνθρωποι που είχα γύρω μου δεν με άφηναν να λειτουργήσω με το ένστικτο μου. Με είχαν καπελωμένο. Τώρα, λοιπόν, λέω ότι θα μεγαλουργήσω και θα ανοίξω τα φτερά μου. Γι’ αυτό και μιλώ έτσι. Με τη γλώσσα της αλήθειας και της ψυχής μου» είχε πει σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Πηγή: skai.gr

