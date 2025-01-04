Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Ούρμπαν είναι παντρεμένοι 18 χρόνια με τη διάσημη ηθοποιό να αποκαλύπτει το μυστικό που διατηρεί τον γάμο τους.
Σε συνέντευξή της στο περιοδικό W, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός είπε πως στο σπίτι τους έχουν «διπλή ντουζιέρα».
«Οι διπλές ντουζιέρες είναι το κλειδί για έναν επιτυχημένο γάμο», αποκάλυψε η Νικόλ Κίντμαν.
Μάλιστα, προέβη σε μία ακόμα αποκάλυψη ότι στο σπίτι τους διαθέτουν και «ξεχωριστές λεκάνες» στο μπάνιο τους.
Η σταρ του «Babygirl» έκανε την αποκάλυψη λέγοντας ότι τραγουδάει στο ντους, όπως και ο σύζυγός της τραγουδιστής της κάντρι.
Η ηθοποιός και ο Ούρμπαν παντρεύτηκαν τον Ιούνιο του 2006 και έκτοτε έχουν αποκτήσει τις κόρες τους Sunday, 16, και Faith, 13.
Η Κίντμαν ήταν στο παρελθόν παντρεμένη με τον Tom Cruise, με τον οποίο υιοθέτησε την κόρη της Isabella, 32, και τον γιο της Connor, 29.
Όταν εκείνη και ο Ούρμπαν γιόρτασαν τα 13 χρόνια γάμου το 2019, ο τραγουδιστής δημοσίευσε ένα αφιέρωμα στο Instagram για τη «μαγεία, τη μουσική, τον ρομαντισμό, τις άγριες περιπέτειες και τη συνεχή ανακάλυψη της καθαρής αγάπης» στη σχέσης τους.
