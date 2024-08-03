Γιώργος Λιάγκας: Έκανε τουρ στον Βώλακα την Μαρία Αντωνά και τον Γιάννη Λάτσιο

Και η Μαρία Αντωνά έβαλε χθες φωτό και βίντεο με φίλη -στο ίδιο μέρος βέβαια απ' όπου μας είπε σήμερα καλημέρα ο Λιάγκας- έβαλε όμως κι ένα medley φωτογραφιών από το υπέροχο χωριό Βώλαξ.

Πρόκειται -κατά τη γνώμη μας- για ένα από τα ομοργότερα ορεινά χωριά της Τήνου. Εκεί που διάσπαρτοι τεράστιοι στρογγυλοί βράχοι δημιοργούν ένα μοναδικό θέαμα ενώ παντού μέσα στο όμορφο χωριό, σε τοίχους, σε πόρτες βλέπεις γραμμένα ποιήματα και τραγούδια.

