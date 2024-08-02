Bella και Gigi Hadid: Η μαμά τους επιστρέφει στο μόντελινγκ και είναι κουκλάρα (φωτό)

Κουνηθείτε, Bella και Gigi. Ήρθε η ώρα της μαμάς να λάμψει… Η 60χρονη Yolanda Hadid έδειξε τις ικανότητές της στο μόντελινγκ, δημοσιεύοντας πολλές φωτογραφίες της στο Instagram από μια πρόσφατη φωτογράφιση στο περιοδικό «Sorbet».

«Ροκ σταρ για μία ημέρα», έγραψε η ίδια στην ανάρτησή της, προτού δώσει τα εύσημα σε όλους όσοι συμμετείχαν στο πρότζεκτ, συμπεριλαμβανομένου του φωτογράφου Greg Swales.

Στις εντυπωσιακές λήψεις, η μαμά Hadid φαίνεται να μιμείται τραγουδίστριες όπως η Madonna, ποζάροντας με ένα μικρόφωνο και φορώντας τολμηρά ρούχα, όπως διχτυωτά καλσόν και κορμάκια, ένα δερμάτινο γιλέκο κ.ο.κ.

«Οι γονείς μου μου έλεγαν: "Επειδή έχεις γονείς που ήταν επιτυχημένοι, θα πρέπει στη δουλειά σου να είσαι όσο πιο καλή και εργατική μπορείς. Δεν νομίζω ότι είμαι το πιο όμορφο άτομο στον κόσμο», είχε πει σε συνέντευξή της η Gigi Hadid.

Πηγή: skai.gr

