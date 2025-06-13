Γιάννης Πάριος: «Τρία πράγματα δεν έχω αλλάξει στη ζωή μου, ποδοσφαιρική ομάδα, ομάδα αίματος και...»

Ο Γιάννης Πάριος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι με νησιώτικα! Όπως είπε ο ίδιος και τελικά θα είναι και ο τίτλος της νέας του δουλειάς έγραψε, τα θαλασσινά του Πάριου! Ο αγαπημένος τραγουδιστής μέσα από το στούντιο έκανε ένα βίντεο που δημοσίευσε η δισκογραφική του και σε αυτό ακούγεται να λέει: «Αυτά τα έχω γράψει καιρό και είπα κάποια στιγμή στη Μαργαρίτα τη Μάτσα... Μαργαρίτα έχω κάτι... θαλασσινά και θέλω να τα γράψουμε. Τα θαλασσινά του Πάριου. Γιατί στη Minos και δεν τα έκανα αλλού; Τρία πράγματα δεν έχω αλλάξει στη ζωή μου. Ποδοσφαιρική ομάδα, ομάδα αίματος, δισκογραφική ομάδα... Πού αλλού θα τα έγραφα;».

