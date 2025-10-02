Μπορεί να «αιφνιδιάστηκε» από την απόφαση του συζύγου της να την αφήσει, αλλά η Νικόλ Κίντμαν είναι δυνατή. Σε φωτογραφίες που δημοσιεύει η «Daily Mail», η 58χρονη Αυστραλή ηθοποιός εθεάθη για πρώτη φορά μετά την κατάρρευση του 19ετούς γάμου της με τον 57χρονο τραγουδιστή της κάντρι, Κιθ Έρμπαν, σε πεζοπορία στο Νάσβιλ, του Τενεσί.

Δίπλα στη διάσημη ηθοποιό βρίσκεται η αδερφή της, Αντόνια, την οποία μια πηγή περιέγραψε στο μέσο ως «τον βράχο της» σε αυτή την κρίση. Δείχνοντας την καλλίγραμμη σιλουέτα της, φορώντας ένα στενό αθλητικό τοπ και κολάν, κάλυψε τα μάτια της με μεγάλα γυαλιά ηλίου και έκρυψε τα μαλλιά της κάτω από ένα καπέλο του μπέιζμπολ.

Περπατώντας σε ένα μονοπάτι, όχι μακριά από την έπαυλη των 4 εκατομμυρίων δολαρίων που έχει μαζί με τον πρώην σύζυγό της, η Κίντμαν εμφανίστηκε να συζητά με την αδερφή της. Ενώ περπατούσε, η ηθοποιός ακούστηκε να γελάει, ενώ κάποιες φορές αγκάλιαζε την αδερφή της. Και είναι αλήθεια ότι οι δύο αδερφές έχουν πολλά να συζητήσουν.

Nicole Kidman pictured for the first time since Keith Urban divorce... as friends share brutal new details of her 'humiliation' and why he finally 'grew tired' https://t.co/wsn9FjUvbc — Daily Mail (@DailyMail) October 2, 2025

Nicole Kidman pictured for the first time since Keith Urban divorce... as friends share brutal new details of her 'humiliation' https://t.co/IvT6PkJ5yO pic.twitter.com/CXIYxvjxe9 — Mail+ (@DailyMailUK) October 1, 2025

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τον σταρ της κάντρι μετά από 19 χρόνια γάμου, επικαλούμενη «ασυμβίβαστες διαφορές». Η αίτηση υποβλήθηκε σε δικαστήριο του Νάσβιλ, λίγες ώρες μετά την απρόσμενη είδηση του χωρισμού τους. Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας των δύο σταρ δείχνουν ότι η διαδικασία διαζυγίου ήταν σε εξέλιξη για τουλάχιστον ένα μήνα. Ο Έρμπαν υπέγραψε το σχέδιο γονικής μέριμνας στις 29 Αυγούστου και η Κίντμαν στις 6 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τη νομοθεσία του Τενεσί, θα χρειαστούν, τουλάχιστον, 90 ημέρες για να οριστικοποιηθεί το διαζύγιο.

Nicole Kidman seen for first time since divorce, amid brutal details of why Keith Urban 'grew tired' pic.twitter.com/rmmcSLecJZ — Simo Saadi🇺🇸🇲🇦 (@Simo7809957085) October 2, 2025

Όπως δήλωσε μια πηγή από τον χώρο της μουσικής βιομηχανίας στο μέσο, φαίνεται ότι ο Κιθ Έρμπαν έχει προχωρήσει στη ζωή του και φημολογείται ότι είναι με άλλη γυναίκα. «Η φήμη είναι ότι είναι με μια νεότερη γυναίκα στον χώρο. Όλοι γι’ αυτό το θέμα μιλούν». Ωστόσο, ακόμα και για όσους γνωρίζουν, οι λεπτομέρειες παραμένουν ασαφείς. Ανεξάρτητα από τι συμβαίνει με τον Κιθ Έρμπαν, το γεγονός ότι υπάρχουν αυτές οι φήμες είναι, αναμφίβολα, ένα ταπεινωτικό πλήγμα για την Κίντμαν, η οποία τώρα οδεύει προς το δεύτερο διαζύγιό της. Χώρισε από τον πρώτο της σύζυγο, Τομ Κρουζ, το 2001 μετά από 11 χρόνια γάμου και δύο παιδιά.

Από την πλευρά της, η Κίντμαν είναι αφοσιωμένη στον Έρμπαν από τότε που γνωρίστηκαν για πρώτη φορά το 2005. Παρά το γεγονός ότι ο Έρμπαν την αγνόησε για τέσσερις μήνες, τελικά τα κατάφεραν και παντρεύτηκαν γρήγορα τον Ιούνιο του 2006.

