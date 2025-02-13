Jennifer Aniston: Δημοσίευσε φωτογραφία από την παιδική της ηλικία – Πόσο γλυκιά…

Η Τζένιφερ Άνιστον μοιράστηκε μια γλυκιά φωτογραφία από την παιδική της ηλικία με αφορμή τα γενέθλιά της. Η διάσημη ηθοποιός έγινε 56 ετών. «Σας ευχαριστώ για όλες τις όμορφες ευχές για τα γενέθλια! Αυτό το παιδί αισθάνεται πολύ ευγνώμων και πολύ αγαπημένο», έγραψε η ηθοποιός στο Instagram.

Πολλοί από τους followers και διάσημους φίλους της σταρ του «Murder Mystery» μπήκαν στα σχόλια και ευχήθηκαν στη διάσημη ηθοποιό. Η πρώην συμπρωταγωνίστρια της Άνιστον στα «Φιλαράκια», η Courteney Cox, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έναν φόρο τιμής για τα γενέθλια της φίλης της.

«Χρόνια πολλά στη φίλη μου για μια ζωή. Ποτέ δεν υπήρξε πιο γενναιόδωρη, αγαπημένη, όμορφη, ταλαντούχα, αστεία, πιστή φίλη. Νιώθω τόσο τυχερή που μεγάλωσα μαζί σου», έγραψε η Cox στην ανάρτησή της. Η Άνιστον ήταν πάντα υπέρμαχος της αυτοφροντίδας και έχει παραδεχτεί ότι έχει ασχοληθεί με αισθητικές επεμβάσεις για να διατηρεί τη νεανική της εμφάνιση.

Πηγή: skai.gr

