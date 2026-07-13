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Χάρισον Φορντ: Στα 84 του έχει σώμα που θα ζήλευαν πολλοί (video-φωτό)

Ο θρυλικός πρωταγωνιστής του «Indiana Jones» και του «Star Wars» απαθανατίστηκε σε ποδηλατική βόλτα στο Λος Άντζελες, αποδεικνύοντας ότι παραμένει ιδιαίτερα δραστήριος

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Χάρισον Φορντ

Ο Χάρισον Φορντ εξακολουθεί να εντυπωσιάζει με τη φυσική του κατάσταση, παρά το γεγονός ότι συμπληρώνει πλέον 84 χρόνια ζωής.

Ο διάσημος ηθοποιός εθεάθη το περασμένο Σαββατοκύριακο να απολαμβάνει μόνος του μια βόλτα με ποδήλατο στους δρόμους του Λος Άντζελες, αψηφώντας τις υψηλές θερμοκρασίες.

«Γυμνάζομαι για να αποφεύγω τους τραυματισμούς»

Ο Χάρισον Φορντ έχει μιλήσει αρκετές φορές για τη σημασία που δίνει στη σωματική άσκηση και στη διατήρηση ενός δραστήριου τρόπου ζωής.

«Πιστεύω στην προπόνηση για την πρόληψη των τραυματισμών περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Είμαι μεγάλος πια και πρέπει να προστατεύω τον εαυτό μου», είχε δηλώσει σε συνέντευξή του. Όπως έχει εξηγήσει, παίζει τένις, κάνει ποδήλατο και πραγματοποιεί ελαφριά προπόνηση στο γυμναστήριο. Παράλληλα, προσέχει τη διατροφή του, η οποία βασίζεται κυρίως στα ψάρια και στα λαχανικά.

Η θετική του στάση απέναντι στον χρόνο

Ο ηθοποιός αντιμετωπίζει τη γήρανση με ιδιαίτερα θετικό τρόπο και έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα ήθελε να επιστρέψει στα νεανικά του χρόνια.

«Ήμουν νέος και τώρα απολαμβάνω το γεγονός ότι είμαι μεγάλος», είχε δηλώσει στο περιοδικό «People». Όπως εξήγησε, παρότι η ηλικία επιφέρει αναπόφευκτα σωματικούς περιορισμούς, συνοδεύεται και από σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως ο πλούτος των εμπειριών και μια μεγαλύτερη εσωτερική ηρεμία.

 

Δεν σκέφτεται να αποσυρθεί από την υποκριτική

Παρά τη μακρόχρονη και ιδιαίτερα επιτυχημένη καριέρα του, ο Χάρισον Φορντ δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει σύντομα την υποκριτική. Όταν ρωτήθηκε από το «Variety» εάν εξετάζει το ενδεχόμενο να αποσυρθεί, απάντησε κατηγορηματικά: «Όχι». «Ένα από τα πράγματα που θεωρούσα ελκυστικά στο επάγγελμα του ηθοποιού είναι ότι χρειάζονται και ηλικιωμένους ανθρώπους για να υποδυθούν τους αντίστοιχους ρόλους», είχε προσθέσει.

Τον περασμένο Μάρτιο, ο Χάρισον Φορντ τιμήθηκε με βραβείο συνολικής προσφοράς κατά τη διάρκεια της 32ης τελετής των Actor Awards στο Λος Άντζελες. Ο ηθοποιός δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του «τυχερό άνθρωπο» και εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την αναγνώριση που έλαβε. Με το χαρακτηριστικό του χιούμορ, μάλιστα, σχολίασε ότι βρισκόταν στην τελετή για να παραλάβει «ένα βραβείο επειδή είναι ακόμη ζωντανός», προκαλώντας το γέλιο του κοινού.

Ο Χάρισον Φορντ έχει ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια και μέσα από τον ρόλο του ως Πολ στη σειρά «Shrinking» του Apple TV+, στην οποία πρωταγωνιστεί μαζί με τους Τζέισον Σίγκελ, Τζέσικα Γουίλιαμς, Λουκ Τένι και Μάικλ Ούρι. Η τέταρτη σεζόν βρίσκεται σε διαδικασία παραγωγής και αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο 2027, με τον ηθοποιό να επιστρέφει στον γνώριμο ρόλο του.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Χάρισον Φορντ
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