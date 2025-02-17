Αλίκη Βουγιουκλάκη: Η ανέκδοτη φωτογραφία της σε ελικόπτερο

Μία ακόμα άγνωστη φωτογραφία της Αλίκης Βουγιουκλάκη δημοσίευσε στον λογαριασμό που έχει δημιουργήσει ο γιος της, Γιάννης Παπαμιχαήλ, στο Ιnstagram.

Σε αυτήν η Ελληνίδα σταρ πετάει με ελικόπτερο φορώντας και το ειδικό μικρόφωνο επικοινωνίας.

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ δημοσιεύει συχνά άγνωστες φωτογραφίες από τη ζωή της μητέρας του ειδικά από τη δεκαετία του 80 ενώ πολλές προέρχονται από τον φακό του Κλεισθένη.

Η Αλίκη Βουγιουκλάκη έκανε το θεατρικό της ντεμπούτο το 1953, ενώ ήταν δευτεροετής μαθήτρια της Δραματικής του Εθνικού, ενώ τον επόμενο χρόνο πραγματοποίησε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο. Πρωταγωνίστησε σε 42 κινηματογραφικές ταινίες, οι περισσότερες των οποίων έγιναν εισπρακτικές επιτυχίες.

