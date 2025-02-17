Τα 3 ζώδια που βάζουν πάντα τον εαυτό τους πάνω απ’ όλα

Όλοι έχουμε εκείνον τον φίλο που, όσο κι αν τον αγαπάμε, ξέρουμε ότι στο τέλος της ημέρας θα κάνει αυτό που τον βολεύει, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει να αφήσει τα σχέδιά μας στον αέρα. Ή εκείνο το άτομο που, όταν διηγείται μια ιστορία, πάντα καταλήγει να γίνεται ο απόλυτος πρωταγωνιστής, ακόμα κι αν μιλάμε για κάτι που δεν είχε καν σχέση με αυτόν.

Η αλήθεια είναι πως κάποιοι άνθρωποι απλά λειτουργούν έτσι: είναι γεννημένοι για να βάζουν πρώτα τον εαυτό τους, τις ανάγκες τους και τις επιθυμίες τους, συχνά χωρίς καν να το συνειδητοποιούν. Και μαντέψτε τι; Αυτό έχει πολλά να κάνει με το ζώδιό τους!

Ας δούμε, λοιπόν, ποια είναι τα τρία ζώδια που ζουν με το μότο "εγώ πρώτα", χωρίς ενοχές και χωρίς δεύτερες σκέψεις.

Λέων

Αν υπάρχει ένα ζώδιο που ξέρει να αγαπά τον εαυτό του χωρίς καμία ντροπή, αυτό είναι ο Λέων. Γεννημένος για τη σκηνή, για την προσοχή και για τα φώτα της δημοσιότητας, ένας Λέων θα βάλει τις δικές του ανάγκες πάνω απ’ όλα, όχι γιατί θέλει να σε πληγώσει, αλλά γιατί έτσι λειτουργεί ο κόσμος του.

Θέλει να τον λατρεύεις, να τον θαυμάζεις και να του αναγνωρίζεις πόσο υπέροχος είναι (spoiler alert: θα στο υπενθυμίζει κάθε τρεις και λίγο). Δεν θα χαλάσει την άνεσή του για κανέναν, εκτός αν νιώσει πως υπάρχει σοβαρός λόγος, και "σοβαρός λόγος" σημαίνει κάτι που τον συμφέρει. Αν τον αφήσεις να κάνει αυτό που θέλει, θα είναι ο πιο γενναιόδωρος και χαρισματικός άνθρωπος που θα γνωρίσεις. Αλλά αν προσπαθήσεις να τον επισκιάσεις... καλή τύχη!

Αιγόκερως

Ο Αιγόκερως δεν είναι τόσο φανταχτερός όσο ο Λέων, αλλά είναι απόλυτα αφοσιωμένος στον εαυτό του και τους στόχους του. Για εκείνον, το πιο σημαντικό πράγμα είναι η επιτυχία του, ό,τι κι αν σημαίνει αυτό. Δεν θα διστάσει να βάλει σε δεύτερη μοίρα τις ανάγκες των άλλων αν θεωρεί ότι εμποδίζουν την προσωπική του πρόοδο. Μπορεί να φαίνεται ψυχρός ή αδιάφορος, αλλά η αλήθεια είναι ότι απλώς βλέπει τη ζωή σαν σκάλα που πρέπει να ανέβει, και αν χρειαστεί να πατήσει πάνω σε μερικά συναισθήματα για να το κάνει, δεν θα νιώσει ιδιαίτερες τύψεις.

Αν έχεις Αιγόκερω στη ζωή σου, καλύτερα να τον σεβαστείς και να ακολουθήσεις τους κανόνες του, γιατί δεν πρόκειται να αλλάξει πορεία για κανέναν.

Κριός

Ο Κριός είναι ο πρώτος του ζωδιακού κύκλου και ζει λες και είναι ο πρώτος σε όλα. Ορμητικός, παρορμητικός και έτοιμος να πάρει ό,τι θέλει χωρίς να ρωτήσει κανέναν, αυτό το ζώδιο δεν έχει χρόνο για πισωγυρίσματα και συναισθηματισμούς.

Αν θες να τον κρατήσεις κοντά σου, καλύτερα να ακολουθείς τον ρυθμό του και να μη γκρινιάζεις αν ακυρώσει τα σχέδιά σας επειδή κάτι καλύτερο εμφανίστηκε την τελευταία στιγμή. Ο Κριός ζει για την πρόκληση, την αδρεναλίνη και την κατάκτηση, και αυτό σημαίνει πως, ναι, θα σε αγαπάει, αλλά θα αγαπάει περισσότερο τον εαυτό του.

Δεν το κάνει από κακία, απλώς γεννήθηκε για να κυνηγάει το επόμενο μεγάλο πράγμα στη ζωή του, είτε αυτό είναι μια νέα εμπειρία, μια νέα ευκαιρία ή απλά το πιο λαμπερό αντικείμενο που του τράβηξε την προσοχή. Αν έχεις έναν Λέοντα, Αιγόκερω ή Κριό στη ζωή σου, το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι να αποδεχτείς την αγάπη τους για τον εαυτό τους και να μην το πάρεις προσωπικά. Ναι, μπορεί να φαίνονται εγωκεντρικοί, αλλά ταυτόχρονα είναι χαρισματικοί, δυναμικοί και ξέρουν πάντα τι θέλουν.

Αντί να προσπαθείς να τους αλλάξεις, μάθε να τους διαχειρίζεσαι ή, αν δεν αντέχεις, απλά απομακρύνσου πριν καείς από τη φωτιά τους.

