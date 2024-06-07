Είναι γνωστή για τα μικροσκοπικά μπικίνι και τις τολμηρές αναρτήσεις της. Η Emily Ratajkowski έγινε 33 ετών και αποφάσισε να το γιορτάσει με τους θαυμαστές της. Τι έκανε; Αυτό, που γνωρίζει καλύτερα…Το διάσημο μοντέλο άφησε ελάχιστα στη φαντασία, πήρε τις σέξι πόζες της, φόρεσε το μπικίνι της και ήταν έτοιμη για τις βουτιές της.

Η σταρ περνάει χρόνο στο Λονδίνο, αφού εθεάθη την περασμένη Τετάρτη να φτάνει στο ιταλικό εστιατόριο River Café για μεσημεριανό γεύμα με έναν φίλο της. Πριν από λίγες ημέρες, η Emily Ratajkowski εντυπωσίασε πάλι φορώντας ένα μικροσκοπικό μπικίνι, καθώς παρουσίασε το τελευταίο της σχέδιο από τη δική της μάρκα, «Inamorata Woman».

Το μοντέλο της «Vogue» έχει γενέθλια σήμερα, Παρασκευή 7 Ιουνίου 2024.

