Natalie Portman: Μετά το διαζύγιό της βρήκε παρηγοριά στον Paul Mescal

Η λάμψη της Natalie Portman στο Λονδίνο! Η 42χρονη ηθοποιός εντυπωσίασε με το κόκκινο φόρεμα της, λίγες ημέρες μετά τις φήμες ότι βρίσκεται σε σχέση με τον 28χρονο Paul Mescal.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ηθοποιός γύρισε πρόσφατα τη νέα ταινία του Guy Ritchie, «Fountain Of Youth». Την περασμένη εβδομάδα, η Natalie Portman εθεάθη με τον Ιρλανδό ηθοποιό Paul Mescal. Οι δυο τους φαινόντουσαν χαμογελαστοί, καθώς απολάμβαναν το ποτό τους.

Breaking: Natalie Portman’s London glow up! Actress, 42, wows in little red dress for girls’ night out days after sparking post-divorce romance rumours with Paul Mescal, 28 https://t.co/HycquwPkQ9 #Actress #dailymail #days pic.twitter.com/6ez6y2MDog — WhatsNew2Day (@whatsn2day) June 6, 2024

Ο Paul και η Natalie - που πήραν ο ένας συνέντευξη από τον άλλον για το «Variety» πέρυσι- εμφανίστηκαν ευδιάθετοι καθώς βγήκαν έξω για ένα τσιγάρο. Αν και άνθρωποι από το περιβάλλον τους έχουν δηλώσει ότι δεν υπάρχει καμία ρομαντική σχέση μεταξύ τους, ο ηθοποιός δεν έχει κρύψει τον θαυμασμό του για τη Natalie Portman.

Όταν πέρυσι έδιναν ο ένας συνέντευξη στον άλλον, ο Paul χαρακτήρισε τη Natalie «λαμπρή» και παραδέχτηκε: «Αν ο εαυτός μου στη δραματική σχολή ήξερε ότι θα μιλούσα μαζί σου, θα τσιμπιόμουν πολλές, πολλές φορές!». Τη συνεχάρη, επίσης, για την ερμηνεία της στην ταινία «May December», στην οποία μοιράζεται μια καυτή ερωτική σκηνή με τον νεότερο συμπρωταγωνιστή της, Charles Melton.

