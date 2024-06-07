Hugh Grosvenor: Παντρεύεται ο πιο περιζήτητος εργένης της Βρετανίας 

Ο 7ος Δούκας του Ουέστμινστερ, Hugh Grosvenor, θα χάσει σήμερα τον τίτλο του πιο περιζήτητου εργένη της Βρετανίας καθώς παντρεύεται την αγαπημένη του, Olivia Henson

Ο 33χρονος δισεκατομμυριούχος αριστοκράτης θα παντρευτεί την31χρονη αρραβωνιαστικιά του σε μια… λιτή τελετή με 400 καλεσμένους στο Τσέστερ, παρουσία και πολλών γαλαζοαίματων.

Ο πατέρας του γαμπρου Gerald Grosvenor ήταν τόσο στενός φίλος με τον Κάρολο, που το 1991, ο τότε πρίγκιπας της Ουαλίας και σημερινός βασιλιάς, βάφτισε τον Hugh.

Επίσης, ο 33χρονος είναι νονός του γιου του πρίγκηπα Ουίλιαμ, Τζορτζ και του Αρτσι, γιου του πρίγκιπα Χάρι (awkward…)

The Prince of Wales is set to lead the Royal and Noble Guests at the Wedding of Hugh Grosvenor, the 7th Duke of Westminster and Olivia Henson at Chester Cathedral today! https://t.co/y3Bks5BDRB — The Royal Watcher (@saadsalman719) June 7, 2024

Ο γάμος του ζευγαριού θεωρείται το κοινωνικό γεγονός της χρονιάς στη Βρετανία.

Οι Times του Λονδίνου αναφέρουν ότι αρκετοί Βρετανοί γαλαζοαίματοι αναμένεται να είναι καλεσμένοι, μεταξύ των οποίων και μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ θα έχει μάλιστα και λόγο στην τελετή ενώ η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, δεν θα παραστεί καθώς συνεχίζει τη θεραπεία της για καρκίνο.

Ο Hugh διατήρησε σχέσεις και με τα δύο αδέρφια όλα αυτά τα χρόνια, αλλά έχει αναφερθεί ότι ο πρίγκιπας Χάρι δεν θα παρευρεθεί στον γάμο του δούκα.

Αντικρουόμενες πληροφορίες αναφέρουν από τη μία ότι ο Χάρι και η Μέγκαν δεν ήταν στη λίστα των καλεσμένων και από την άλλη ότι ήταν προσκαλεσμένοι, αρχικά επιβεβαίωσαν και στη συνέχεια αποφάσισαν να αρνηθούν για να αποτρέψουν οποιαδήποτε «αμηχανία» .

Πηγή: skai.gr

