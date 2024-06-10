Η Emilia Clarke παραδέχτηκε ότι πίστευε ότι θα απολυθεί από το «Game Of Thrones», αφού υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία. Η 37χρονη ηθοποιός, η οποία έγινε γνωστή ως Daenerys Targaryen, υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία, ενώ γυμναζόταν το 2011.

Η Clarke δεν ήθελε να δημοσιοποιήσει το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε και το κράτησε -σε μεγάλο βαθμό- μυστικό από τους συναδέλφους της στη σειρά. Παραδέχτηκε, όμως, ότι ανησυχούσε, καθώς πίστευε ότι τα αφεντικά δεν θα τη θεωρούσαν ικανή να συνεχίσει στη δουλειά της. Οι γιατροί ανακάλυψαν επίσης μια δεύτερη εγκεφαλική αιμορραγία το 2013, ενώ εξακολουθούσε να παίζει στη σειρά.

Σε νέα συνέντευξή της στο «Big Issue», συζήτησε τις δυσκολίες της επιστροφής στην εργασία της μετά την εγκεφαλική αιμορραγία.

Emilia Clarke photographed for tomorrow's Big Issue.



What an absolutely gorgeous woman. 💛 pic.twitter.com/MN7ehYjwdb — Emilia Clarke Network (@eclarkenetwork) June 10, 2024

Η ίδια ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μετά τα δύο ανευρύσματα που πέρασα άλλαξα πολλά πράγματα στη ζωή μου. Μεταβάλλεται η αίσθηση του εαυτού σου σε τόσο δραματικό επίπεδο και όλες οι ανασφάλειες που έχεις, μπαίνοντας στον εργασιακό χώρο, τετραπλασιάζονται μέσα σε μια νύχτα.

Ο πρώτος φόβος που είχαμε όλοι μας ήταν: ‘’Θεέ μου, θα με απολύσουν; Θα με απολύσουν, επειδή πιστεύουν ότι δεν είμαι ικανή να ολοκληρώσω τη δουλειά;’’».

Η Clarke επέστρεψε στη δουλειά της μέσα σε λίγες εβδομάδες από την πρώτη εγκεφαλική αιμορραγία της, αλλά θυμάται ότι φοβόταν ότι θα πέθαινε από άλλη αιμορραγία λόγω του άγχους και της πίεσης της εργασίας μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπους και κάμερες.

Και πρόσθεσε: «Λοιπόν, αν πρόκειται να πεθάνω, καλύτερα να πεθάνω σε ζωντανή μετάδοση». Αφού ανάρρωσε από τα τραύματά της, η Clarke και η μητέρα της, Jennifer Clarke, δημιούργησαν ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα για να βοηθήσουν άτομα που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Η Clarke είχε μιλήσει στο παρελθόν για το πόσο εύθραυστη, ευαίσθητη και φοβισμένη ένιωθε μετά από αυτή την περιπέτεια με την υγεία της.

Πηγή: skai.gr

