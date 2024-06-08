Coldplay: Στο ΟΑΚΑ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσει τη συναυλία των Coldplay βρίσκεται και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες για τις ευρωεκλογές, ο πρωθυπουργός «ξέκλεψε» κάποιες ώρες χαλάρωσης και όπως αποτυπώθηκε από τον φωτογραφικό φακό, με κάσουαλ εμφάνιση και συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι, έδωσε «το παρών» στο μεγάλο συναυλιακό γεγονός της Αθήνας.

Πηγή: skai.gr

