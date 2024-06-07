Η Rihanna δηλώνει «είμαι συνταξιούχος»

Από τη γέννηση του πρώτου της παιδιού το 2022, η Rihanna έχει αποσυρθεί από τη μουσική σκηνή, αφήνοντας τους εκατομμύρια θαυμαστές της να περιμένουν υπομονετικά ένα νέο άλμπουμ. Το 2023, η 36χρονη σταρ ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της για δεύτερη φορά με ένα εντυπωσιακό σόου στο Super Bowl.

Παρότι η επιστροφή της στα social media ακολούθησε σύντομα, η Rihanna επικεντρώθηκε στην προώθηση της εταιρείας καλλυντικών και εσωρούχων της, δείχνοντας ότι αυτή θα είναι η κατεύθυνσή της για το μέλλον. Αυτό έγινε πιο σαφές κατά την δημόσια εμφάνισή της στις 6 Ιουνίου μαζί με τον ASAP Rocky, όπου φόρεσε ένα μπλε μπλουζάκι που έγραφε «είμαι συνταξιούχος».

Rihanna steps out with an “I’m Retired” shirt. https://t.co/01uXbFzp30 — Pop Base (@PopBase) June 7, 2024

Οι παπαράτσι και οι θαυμαστές στα social media αναρωτήθηκαν αν αυτό το μήνυμα υποδηλώνει ότι η Rihanna αποσύρεται από το τραγούδι σε ηλικία μόλις 36 ετών. Φωτογραφίες και βίντεο από τη βόλτα της πυροδότησαν συζητήσεις, με τους αισιόδοξους να ελπίζουν ότι πρόκειται για τρολάρισμα ή ότι η φράση «είμαι συνταξιούχος» ίσως είναι ο τίτλος του πολυαναμενόμενου νέου άλμπουμ της.

Τα σχόλια στο Twitter εκφράζουν μια ποικιλία συναισθημάτων: «Γιατί μας μισείς;», «Οκ, πάνω που περιμέναμε νέο άλμπουμ» και «Ελπίζω να μην το εννοεί». Άλλοι επισημαίνουν με χιούμορ: «Της αρέσει τόσο να μας τρολάρει» και «Και εγώ θα έπαιρνα σύνταξη στα 36 αν είχα τόσα δις».

Η αγωνία των θαυμαστών της Rihanna συνεχίζεται, με την ελπίδα ότι η αγαπημένη τους καλλιτέχνης δεν έχει κλείσει οριστικά το κεφάλαιο της μουσικής καριέρας της.

