Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Το «καυτό» νέο βιβλίο για το σεξ, τους άντρες και τη ζωή της μετά το διαζύγιο

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι ετοιμάζεται να επιστρέψει στα βιβλιοπωλεία με ένα νέο, άκρως αποκαλυπτικό βιβλίο, το οποίο ήδη έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον πριν καν κυκλοφορήσει. Σύμφωνα με το «Page Six», το μοντέλο και συγγραφέας πούλησε το νέο της βιβλίο, με τίτλο «MOTHER F*CKER», στον εκδοτικό οίκο Penguin Press, έπειτα από έντονο ανταγωνισμό μεταξύ εκδοτών.

Επταψήφιο deal για το νέο της βιβλίο

Το βιβλίο της Ραταϊκόφσκι φέρεται να έκλεισε συμφωνία επταψήφιου ποσού, μετά από «μάχη» 12 εκδοτικών οίκων που διεκδικούσαν τα δικαιώματα.

Το βιβλίο βασίζεται στο viral δοκίμιο που είχε γράψει για το «The Cut», στο οποίο μιλούσε με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τη ζωή της ως single μητέρα, τα ραντεβού μετά το τέλος του γάμου της και την προσπάθειά της να ανακαλύψει ξανά ποια γυναίκα ήθελε να γίνει. Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι είχε ήδη κάνει αίσθηση στον χώρο των εκδόσεων με το βιβλίο της «My Body», που κυκλοφόρησε το 2021.

Οι αποκαλύψεις για το σεξ μετά το διαζύγιο

Στο δοκίμιό της, η 35χρονη Ραταϊκόφσκι περιέγραφε την περίοδο που ακολούθησε τον χωρισμό της από τον Σεμπάστιαν Μπέαρ-ΜακΚλαρντ το 2022. Όπως είχε γράψει, μετά το τέλος ενός γάμου που είχε χάσει τη σωματική του οικειότητα, μπήκε σε μια φάση έντονων ραντεβού και προσωπικής αναζήτησης.

Η ίδια μίλησε ανοιχτά για την επιθυμία, την εξουσία, τους άντρες και το σεξ, εξηγώντας πως μέσα από αυτή την περίοδο προσπαθούσε να ξαναχτίσει τη σχέση της με τον εαυτό της.

Αν και η Ραταϊκόφσκι δεν κατονομάζει πρόσωπα στο αρχικό της κείμενο, το νέο βιβλίο αναμένεται να προκαλέσει πάταγο. Μετά τον χωρισμό της, το μοντέλο είχε συνδεθεί με διάσημους άντρες, ανάμεσά τους ο Μπραντ Πιτ, ο Πιτ Ντέιβιντσον, ο Έρικ Αντρέ, ο Χάρι Στάιλς και ο Shaboozey, ενώ είχε εμφανιστεί δημόσια και με τον Όστιν Μπάτλερ. Στο δοκίμιο περιέγραφε μια σειρά από άντρες που πέρασαν από τη ζωή της, χρησιμοποιώντας χαρακτηρισμούς αντί για ονόματα, κάτι που αναμένεται να κάνει το βιβλίο ανάρπαστο.

Πηγή: skai.gr

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