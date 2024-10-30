Η Lana Del Rey έδωσε συνέντευξη στην ιταλική «Vogue» και μίλησε για τον σύζυγο των ονείρων της μετά τον γάμο της με τον Jeremy Dufrene. Η 39χρονη καλλιτέχνιδα παντρεύτηκε τον ξεναγό για αλιγάτορες τον περασμένο μήνα, μόλις λίγες εβδομάδες μετά τη γνωριμία τους.

Πιο συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια μίλησε για την επιθυμία της να παντρευτεί κάποιον «που πιστεύει ότι την αγαπά αληθινά». Ξεχωριστή ήταν και η φωτογράφιση της τραγουδίστριας.

Η καλλιτέχνιδα, όπως εξήγησε, το μόνο που θέλει είναι μια «απλή αγάπη», ενώ αποκάλυψε τα σχέδιά της να κάνει οικογένεια. «Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που γνώρισα ήθελαν το Χόλιγουντ να είναι το τρίτο μέρος στη σχέση μας. Όταν παντρευτώ, θα είναι με κάποιον που, όπως εγώ, πιστεύει ότι η αγάπη είναι αρκετή. Θα είμαι αρκετή για εκείνον και θα είναι αρκετός για μένα».

Lana Del Rey is a timeless beauty for Vogue Italia. pic.twitter.com/c2RjfRjqHj — Pop Crave (@PopCrave) October 29, 2024

Και πρόσθεσε: «Θέλω να είναι απλό, πρέπει να είμαι με κάποιον που θέλει να μείνει σπίτι μαζί μου. Η αγάπη είναι μαγεία. Θέλω όλη μου η ζωή, και ό,τι τραγουδάω, να είναι το θετικό αποτέλεσμα από κάτι. Πιστεύω στη μαγεία γιατί, για μένα, σημαίνει να έχεις ελπίδα και να μπορείς να τη μοιραστείς».

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2024, δίπλα στο Des Allemandes της Λουιζιάνα, εκεί που πραγματοποιεί τις δημοφιλείς εκδρομές του ο σύζυγός της. Η Lana -η περιουσία της οποίας ανέρχεται στα 30 εκατ. δολάρια- έδειχνε λαμπερή με το λευκό νυφικό της. Αυτός είναι ο πρώτος γάμος της Lana Del Rey και ο δεύτερος του Dufrene. Η τραγουδίστρια γνώρισε για πρώτη φορά τον πατέρα δύο παιδιών το 2019, προτού εντοπιστεί να κρατιέται χέρι-χέρι μαζί του στις 25 Αυγούστου στην Αγγλία.

