Big Brother: Η ανακοίνωση της πρώτης δοκιμασίας και οι πρώτες «περιπέτειες» μέσα στο σπίτι - Δείτε βίντεο

Συγκρούσεις, «δράματα στην κουζίνα» και κλάματα έχουν τα πρώτα εικοσιτετράωρα στο σπίτι του Big Brother στον ΣΚΑΪ- Όσα «είδε» ο «Μεγάλος Αδελφός»

Big Brother: Η πρώτη δοκιμασία - Οι «περιπέτειες» μέσα στο σπίτι

Μόνο ανιαρά δεν κυλούν τα πρώτα εικοσιτετράωρα στο σπίτι του Big Brother στον ΣΚΑΪ.

Η προσφάτως αναδειχθείσα αρχηγός των συγκατοίκων, Ζωή, ανακοινώνει την πρώτη δοκιμασία της εβδομάδας με ένα.… λεφτόδεντρο να φυτρώνει στον κήπο...

Στόχος το να μαζευτούν όσα περισσότερα φύλλα γίνεται για να πετύχουν το στόχο.

Tην ίδια ώρα, διαφαίνεται πως η συμβίωση έχει τις δυσκολίες της...

Πηγή: skai.gr

TAGS: Big Brother SkaitvGR
