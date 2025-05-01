Η εβδομαδιαία δοκιμασία στο σπίτι του Big Brother ολοκληρώνεται απόψε και οι συγκάτοικοι θα μάθουν εάν κατάφεραν να συγκεντρώσουν ένα ικανοποιητικό χρηματικό ποσό για τα ψώνια τους.

16 άτομα πρέπει να συντάξουν μία λίστα για ψώνια που θα ικανοποιήσει τους περισσότερους και θα ανταποκριθεί παράλληλα στις ανάγκες τους. Δύσκολο εγχείρημα και οι διαφωνίες δεν λείπουν.

Το μακιγιάζ των κοριτσιών αποτελεί γρίφο για τον Χρήστο Ντ. που προσπαθεί να καταλάβει τη διαδικασία του contouring! Τελικά πόσα κοντά είναι το… αστάρι με τη βάση του μακιγιάζ;

Η Χριστίνα, ο Νίκος και ο Γιώργος Αντ. έχουν συζητήσει μεταξύ τους για το άτομο που θέλουν να δώσουν ως πρώτο υποψήφιο και η ώρα της ανακοίνωσης του ονόματος πλησιάζει.

Όταν ο Big Brother θα αποκαλύψει στο σπίτι την αλήθεια για την αποστολή των τριών, οι αντιδράσεις θα είναι έντονες…

