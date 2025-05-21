Ελένη Χατζίδου: Η δουλειά που έκανε στα 14 κρυφά και η δουλειά που πέρασε δύσκολα...

Και μάλιστα το ένα από αυτά κρυφά από τους γονείς της στα 14. Το αποκάλυψε η ίδια η παρουσιάστρια και τραγουδίστρια στην εκπομπή Breakfast@Star σχολιάζοντας δηλώσεις του Γιάννη Σπαλιάρα…

Όπως είπε η ίδια, στα 14 επειδή ήθελε να βγάλει χαρτζιλίκι δούλευε κρυφά σε ένα ανθοπωλείο κάνοντας παραδόσεις γλάστρες και λουλούδια. Δεν είναι όμως η μόνη δουλειά που έχει κάνει στο παρελθόν πριν ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι…

Πολυτεχνίτισσα η Ελένη, έχει δουλέψει ως πωλήτρια σε κατάστημα με παπούτσια, αλλά και σε κατάστημα με ρούχα στο οποίο όπως είπε πέρασε χάλια γιατί τους μιλούσαν πολύ άσχημα αλλά και ως barwoman και σερβιτόρα την εποχή που ήταν φοιτήτρια…

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.