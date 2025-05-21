Η Βικτόρια Μπέκαμ έκανε μια σπάνια και ειλικρινή εξομολόγηση για τον ρόλο της ως μητέρα, κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στη σειρά «Reviewed by Osa» στο YouTube, ενώ βρισκόταν στο Ντουμπάι για την προώθηση της capsule συλλογής της για την Ounass. Οι συναισθηματικές της δηλώσεις ήρθαν λίγες ημέρες μετά τα 50ά γενέθλια του συζύγου της, Ντέιβιντ Μπέκαμ — μια σημαντική περίσταση από την οποία απουσίαζαν ο μεγαλύτερος γιος τους, Μπρούκλιν, και η σύζυγός του, Νίκολα Πελτζ.

«Θα ήθελα να πιστεύω ότι είμαι μια καλή μαμά, μια καλή σύζυγος. Προσπαθώ να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου», είπε η Βικτόρια. Η μητέρα τεσσάρων παιδιών μίλησε, επίσης, για τις προσωπικές της αξίες, δηλώνοντας: «Δουλεύω σκληρά. Θα ήθελα να πιστεύω ότι είμαι ευγενικός άνθρωπος. Είμαι πολύ θετική. Μου αρέσει η καλή ενέργεια… Αποδέχομαι τις ατέλειές μου. Απλώς θέλω να είμαι ο καλύτερος εαυτός μου, ώστε να είμαι η καλύτερη μαμά, η καλύτερη σύζυγος, η καλύτερη επαγγελματίας».

Παραδέχτηκε, επίσης, πως έχει αμφιβολίες για τον εαυτό της, αλλά τις βλέπει ως κάτι υγιές: «Έχω ανασφάλειες, αλλά δεν τις αφήνω να με καταβάλλουν. Νομίζω πως ένα στοιχείο αυτών είναι καλό, γιατί αλλιώς μπορείς εύκολα να γίνεις υπερβολικά αλαζόνας. Είμαι αρκετά ταπεινή».

Η συνέντευξη ήρθε εν μέσω αναφορών για αναζωπύρωση της έντασης στην οικογένεια Μπέκαμ. Η απουσία του Μπρούκλιν και της Νίκολα από τα γενέθλια του Ντέιβιντ επανέφερε τις φήμες περί ρήξης, με πηγές να κατηγορούν τη Νίκολα για απομάκρυνση του Μπρούκλιν από την οικογένειά του. Οι τριβές φέρεται να ξεκίνησαν από τον γάμο του ζευγαριού το 2022, όταν η Νίκολα επέλεξε να μη φορέσει νυφικό της Βικτόρια — κάτι που και οι δύο πλευρές αρχικά διέψευσαν.

Πιο πρόσφατα, ο Μπρούκλιν βρέθηκε στο Λονδίνο για φωτογράφιση με την εταιρεία Moncler, σε μικρή απόσταση από το σημείο όπου ο Ντέιβιντ παρακολουθούσε το Chelsea Flower Show. Παρά την εγγύτητα χώρου, πατέρας και γιος δεν συναντήθηκαν, με τον Μπρούκλιν να επιλέγει να μείνει σε ξενοδοχείο με τη Νίκολα και όχι στο οικογενειακό σπίτι στο Holland Park.

Μέσα σε αυτό το τεταμένο κλίμα, η Βικτόρια φαίνεται να άπλωσε κλάδο ελαίας, ανεβάζοντας στο Instagram φωτογραφία με τα τέσσερα παιδιά της — ανάμεσά τους και ο Μπρούκλιν — μαζί με τους γονείς της, γράφοντας: «Σας αγαπάμε όλους πολύ!» Ο Ντέιβιντ, επίσης, αναφέρθηκε στον Μπρούκλιν σε ανάρτηση για την Ημέρα της Μητέρας στις ΗΠΑ, μοιραζόμενος μια τρυφερή ασπρόμαυρη φωτογραφία της Βικτόριας με τα παιδιά τους.

Η Βικτόρια αποκάλυψε επίσης ότι εργάζεται σε ένα νέο ντοκιμαντέρ του Netflix, το οποίο θα επικεντρώνεται στη μόδα και την επιχειρηματική της πορεία, έπειτα από την επιτυχία της σειράς του Ντέιβιντ στην ίδια πλατφόρμα. «Ήταν σαν θεραπεία. Έχω συνειδητοποιήσει πράγματα για τον εαυτό μου που δεν ήξερα πριν. Είμαι πολύ ευάλωτη και αυτό είναι δύσκολο για μένα ως control freak».

Παρά τις δυσκολίες, οι Μπέκαμ φαίνεται να επιδιώκουν την επανασύνδεση με τον Μπρούκλιν, προσπαθώντας να διατηρήσουν την ενότητα της οικογένειας — έστω και από απόσταση.



Πηγή: skai.gr

