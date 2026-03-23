Έλενα Κρίστενσεν: Νέα καριέρα στα 50 – Η αγάπη της για τη δημιουργία χώρων

Η Έλενα Κρίστενσεν ήταν πάντα γνωστή για το εκλεπτυσμένο της γούστο. Ένα από τα αυθεντικά supermodels της δεκαετίας του ’90, κατάφερε στη συνέχεια να «χτίσει» μια επιτυχημένη καριέρα ως φωτογράφος, creative consultant και συγγραφέας.

Τα τελευταία χρόνια, έχει στραφεί και στη διακόσμηση εσωτερικών χώρων, και, όπως αποκάλυψε σε συνέντευξή της στο «HELLO!», όλα ξεκίνησαν από την παιδική της ηλικία. «Πάντα έβαζα αγάπη και φροντίδα στη δημιουργία χώρων που νιώθεις άνετα και εμπνέεσαι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Όταν ήμουν παιδί και μεγάλωνα έξω από την Κοπεγχάγη, αναζητούσα πάντα αντικείμενα στα χωράφια κοντά στο σπίτι μας, μικρά κομμάτια του παρελθόντος. Αυτή η ανάγκη να συλλέγω και να “συνθέτω” δεν με εγκατέλειψε ποτέ».

Γεννημένη στην Κοπεγχάγη από Δανό πατέρα και μητέρα από το Περού, η 57χρονη Έλενα γνώρισε για πρώτη φορά την επιτυχία όταν κέρδισε τον τίτλο «Miss Universe» Δανίας το 1986, σε ηλικία μόλις 17 ετών. Την επόμενη χρονιά, αφού έφτασε στον τελικό του διαγωνισμού «Look of the Year» (1987), άφησε το σπίτι της για να ακολουθήσει καριέρα στο μόντελινγκ στο Παρίσι.

Ο χώρος της μόδας γρήγορα πρόσεξε το νεαρό μοντέλο με τα διαπεραστικά πράσινα μάτια, οδηγώντας σε φωτογραφήσεις με τον διάσημο φωτογράφο Πίτερ Λίντμπεργκ και σε μια στενή φιλία με τον καλλιτεχνικό διευθυντή της Chanel, Καρλ Λάγκερφελντ.

Η παγκόσμια αναγνώριση ήρθε το 1991, όταν εμφανίστηκε στο βίντεο κλιπ του τραγουδιού «Wicked Game» του Κρις Άιζακ. Στις πασαρέλες, ήταν η πρώτη επιλογή του Τζιάνι Βερσάτσε για τις επιδείξεις του, ενώ το 1997 έγινε ένα από τα πρώτα «αγγελάκια» της Victoria’s Secret.

Το 1998 ξεκίνησε μια πενταετή σχέση με τον ηθοποιό Νόρμαν Ρίντους και η γέννηση του γιου τους, Μίνγκους, το 1999, την οδήγησε να στραφεί πιο ενεργά στη φωτογραφία. Ακολούθησαν συνεργασίες με διεθνή brands και περιοδικά, ενώ το 2003 πραγματοποίησε την πρώτη της ατομική έκθεση στο Λονδίνο.

Παρόλα αυτά, η μόδα παραμένει σταθερό κομμάτι της ζωής της. Πρόσφατα βρέθηκε στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου, όπου παρακολούθησε την επίδειξη της Tod’s μαζί με τις ηθοποιούς Λίλι Τζέιμς και Μίνι Ντράιβερ.

Όλες αυτές οι εμπειρίες, όπως λέει η ίδια, τροφοδότησαν την αγάπη της για το design: «Τα ταξίδια σε όλο τον κόσμο ως μοντέλο ενίσχυσαν τη γοητεία που μου ασκούν η αρχιτεκτονική, η χειροτεχνία και το design. Απορροφούσα τα πάντα – χρώματα, υφές, φόρμες – και αυτή η γνώση πέρασε φυσικά στον τρόπο που δημιουργώ τους χώρους μου».

Το 2025 ανέλαβε τον ρόλο της global artistic director στη δανέζικη εταιρεία επίπλων BoConcept, κάτι που, όπως λέει, της ταίριαξε απόλυτα. «Όπως τα ρούχα που φοράς εκφράζουν ποιος είσαι και πώς νιώθεις, έτσι και ο τρόπος που διακοσμείς το σπίτι σου αποκαλύπτει την προσωπικότητά σου. Είναι τα έργα τέχνης στους τοίχους, τα αντικείμενα που έχεις συλλέξει, στοιχεία της φύσης. Μπαίνεις σε έναν άδειο χώρο και σιγά-σιγά του δίνεις ζωή».

Για την ίδια, το σπίτι είναι το απόλυτο καταφύγιο. Οι καθημερινές της συνήθειες περιλαμβάνουν «βόλτες στην αγορά, μαγείρεμα, φιλοξενία φίλων και άναμμα κεριών», ενώ σημαντική παρουσία στη ζωή της έχει και ο σκύλος της, Kuma.

Πηγή: skai.gr

