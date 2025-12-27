Έλενα Κρίστενσεν: Κορμάρα στα 57 της και τολμηρή - Βούτηξε σε παγωμένα νερά (φωτό)

Τα γενέθλιά της γιόρτασε με έναν ιδιαίτερο και άκρως τολμηρό τρόπο η Έλενα Κρίστενσεν, επιλέγοντας να κάνει βουτιά σε παγωμένα νερά ανήμερα των γιορτών.

Το διάσημο μοντέλο, που συμπλήρωσε τα 57 της χρόνια, αποφάσισε την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, να αποχαιρετήσει ακόμη έναν χρόνο ζωής με έναν εναλλακτικό και αναζωογονητικό τρόπο. Αντί για μια παραδοσιακή γιορτή, η Κρίστενσεν βούτηξε στη θάλασσα, αψηφώντας τις χαμηλές θερμοκρασίες και στέλνοντας μήνυμα αγάπης για τη φύση και τη σωματική ευεξία.

Η ίδια μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη βουτιά της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στις φωτογραφίες, εμφανίζεται φορώντας ολόσωμο μαγιό, ενώ σε άλλα καρέ ποζάρει χαμογελαστή και εμφανώς ευδιάθετη, απολαμβάνοντας τη μοναδική αυτή εμπειρία. Η φυσικότητά της και η άνεση με την οποία αντιμετωπίζει τον χρόνο δεν πέρασαν απαρατήρητες από τους διαδικτυακούς της φίλους, οι οποίοι έσπευσαν να της ευχηθούν στα σχόλια.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Έλενα Κρίστενσεν έγραψε με χιούμορ και απλότητα: «Είναι τα γενέθλιά μου, είναι Χριστούγεννα και το νερό είναι παγωμένο», συνοψίζοντας με λίγες λέξεις το πνεύμα της ημέρας και τη φιλοσοφία ζωής που φαίνεται να ακολουθεί. Η ανάρτηση συγκέντρωσε χιλιάδες «likes», με τους θαυμαστές της να σχολιάζουν την ενέργεια, τη φυσική της κατάσταση και τη διαχρονική της ομορφιά, αποδεικνύοντας πως η ηλικία για εκείνη είναι απλώς ένας αριθμός.

