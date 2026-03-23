Άλις Κούπερ: 50 χρόνια γάμου με τη Σέριλ – Ανανέωσαν τους όρκους τους

Γνωστοί για έναν από τους πιο δυνατούς γάμους στον χώρο της ροκ μουσικής, ο Άλις Κούπερ και η σύζυγός του, Σέριλ, γιόρτασαν την 50ή επέτειο του γάμου τους, ανανεώνοντας τους όρκους τους μπροστά σε 220 καλεσμένους.

Ο θρυλικός ροκ σταρ, 78 ετών, και η 69χρονη χορεύτρια είπαν ξανά το «ναι», παρουσία τεσσάρων γενεών της οικογένειάς τους. Από τον 92χρονο πατέρα της Σέριλ, Γουίλιαμ Γκόνταρντ, ο οποίος τέλεσε την τελετή, όπως είχε κάνει και το 1976, μέχρι την πεντάχρονη εγγονή τους, Ντεζιρέ.

Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες, καλεσμένοι από τον χώρο της μουσικής και του θεάματος παρακολούθησαν το ζευγάρι να ανανεώνει τη δέσμευσή του με προσωπικούς όρκους. Τα δαχτυλίδια, δώρο του στενού φίλου της οικογένειας Τζίμι Τσέις, σχεδιάστηκαν με βάση τον τρόπο ζωής του ζευγαριού. Συγκεκριμένα, λήφθηκε υπόψη η ανάγκη του Άλις Κούπερ να κρατά μικρόφωνο, αλλά και η αγάπη του για το γκολφ. Είναι κατασκευασμένα από χρυσό 18 καρατίων, με ρουμπίνια cabochon και διαμάντια brilliant-cut.

Η Σέριλ, επαγγελματίας μπαλαρίνα, γνώρισε τον Άλις Κούπερ το 1975, όταν πέρασε από οντισιόν για την περιοδεία «Welcome To My Nightmare». Λιγότερο από έναν χρόνο αργότερα, παντρεύτηκαν στο Ακαπούλκο του Μεξικού, παρουσία των μπαμπάδων τους, -και οι δύο κληρικοί- να τελούν την τελετή.

Η κοινή τους πορεία δεν ήταν πάντα εύκολη. Στα πρώτα χρόνια του γάμου τους αντιμετώπισαν σοβαρές δυσκολίες, κυρίως λόγω του εθισμού του Κούπερ στο αλκοόλ. Το 1977 εισήχθη σε κέντρο αποκατάστασης στη Νέα Υόρκη, εμπειρία που ενέπνευσε το άλμπουμ του «From the Inside» (1978), χωρίς όμως άμεσα αποτελέσματα. Το 1983 η Σέριλ κατέθεσε αίτηση διαζυγίου, ωστόσο το ζευγάρι συμφιλιώθηκε, με τον ίδιο να παραμένει έκτοτε νηφάλιος.

Απέκτησαν τρία παιδιά. Η κόρη τους Κάλι, 44 ετών, είναι χορεύτρια και ηθοποιός και έχει συμμετάσχει σε θεατρικές παραγωγές του πατέρα της. Η δεύτερη κόρη τους, Σονόρα, 34 ετών, ασχολείται με το μακιγιάζ ειδικών εφέ και τη διδασκαλία χορού και έχει αποκτήσει μία κόρη, την Ντεζιρέ. Ο γιος τους, Ντάσιελ, 40 ετών, υπήρξε τραγουδιστής του συγκροτήματος Runaway Phoenix και σήμερα είναι frontman των CO-OP. Έχει αποκτήσει τρεις γιους, ενώ είναι και πατριός της κόρης της συζύγου του, Ellie.

