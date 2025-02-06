Diddy: «Ροζ στούντιο» και οι απειλές δολοφονίας ενός σεξουαλικού αρπαχτικού...

«Έχω τόσα πολλά χρήματα τώρα που θα μπορούσα να προσλάβω κάποιον να σε σκοτώσει και κανείς δεν θα το μάθαινε. Σε κανέναν δεν θα έλειπες. Κανείς δεν θα μάθαινε τίποτα». Ο πρώην μουσικός διευθυντής, Ντάνιελ Έβανς, θυμάται ακόμη την απειλή από το παλιό του αφεντικό, Sean «Diddy» Combs, γνωστός τότε ως Puff Daddy. Ήταν 1997, αναφέρει ο ίδιος, στο γραφείο της βραβευμένης με Grammy μουσικής εταιρείας, Combs Bad Boy Records στη Νέα Υόρκη.

'Studio sex' and 'hitman threats': Insiders speak out about Diddy's 90s music empire https://t.co/7949bbmayu February 5, 2025

Ο Κομπς ήταν ήδη «ευερέθιστος», αλλά ο Έβανς λέει ότι η δύναμη τον άλλαξε. Λίγες μέρες πριν, ο μεγιστάνας της hip-hop είχε λάβει τη μεγαλύτερη ανταμοιβή του μέχρι τότε -6 εκατ. δολάρια- για να σηματοδοτήσει την επιτυχία της δισκογραφικής, η οποία υπερηφανευόταν για καλλιτέχνες που «πουλούσαν», έκαναν πλατινένιους δίσκους, όπως το «The Notorious B.I.G.».

Εκείνη τη χρονιά η μουσική καριέρα του Κομπς έφτασε στο αποκορύφωμά της, με την αυτοκρατορία του να επεκτείνεται σύντομα και στη μόδα. Σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά, το σύμπαν του έχει καταρρεύσει καθώς βρίσκεται στη φυλακή περιμένοντας τη δίκη του για πολύ σοβαρές κατηγορίες: σεξουαλικές επιθέσεις, βιασμούς, trafficking, διακίνηση ναρκωτικών και η λίστα δεν έχει τελειωμό. Οι αγωγές είναι δεκάδες, αλλά ο ίδιος αρνείται όλες τις κατηγορίες.

Το BBC μίλησε με περισσότερα από 20 άτομα που συνεργάστηκαν με τον μεγιστάνα στην Bad Boy Records -συμπεριλαμβανομένων πρώην στελεχών, βοηθών και παραγωγών- που περιγράφουν για πρώτη φορά περιστατικά, στα οποία υπήρξαν μάρτυρες κατά τη διάρκεια της «χρυσής» δεκαετίας του 1990.

Ορισμένα στελέχη λένε ότι είχαν ανησυχίες όταν είδαν τον ράπερ να κάνει σεξ με γυναίκες στο στούντιο, συμπεριλαμβανομένου ενός περιστατικού όπου ο υπάλληλος λέει ότι η νεαρή γυναίκα δεν φαινόταν να αντιδρά όταν μπήκε μέσα. Ένα άλλο μέλος του προσωπικού παραπονέθηκε ότι ο Sean «Diddy» Combs του ζήτησε να του φέρει προφυλακτικά.

Υπάρχουν επίσης καταγγελίες ότι τα εταιρικά κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν για να μετακινηθούν γυναίκες από όλες τις ΗΠΑ για σεξ, κατόπιν αιτήματος καλλιτεχνών και άλλων υπαλλήλων. «Υπήρχε μια συμπεριφορά που έγινε πιο κραυγαλέα με την πάροδο του χρόνου και αυτή η συμπεριφορά πηγαίνει πίσω στη δεκαετία του '90», αναφέρει ο Tony Buzbee, δικηγόρος, ο οποίος εκπροσωπεί δεκάδες θύματα.

Μία από τις πελάτισσές του ισχυρίζεται ότι ο ράπερ τη βίασε στο πάτωμα του μπάνιου σε ένα πάρτι που έγινε για τον «Notorious B.I.G.», το μεγαλύτερο αστέρι της δισκογραφικής, το 1995.

Σύμφωνα με την αγωγή, ο ράπερ στη συνέχεια της είπε να μην το πει σε κανέναν αλλιώς θα την «εξαφάνιζε». Η νομική ομάδα του Combs κατηγόρησε τον Buzbee ότι ενδιαφερόταν περισσότερο για την προβολή παρά για την αλήθεια.

Έγινε εκατομμυριούχος από τη μια μέρα στην άλλη

Ο Sean «Diddy» Combs έγινε εκατομμυριούχος από τη μια μέρα στην άλλη, όταν ίδρυσε την Bad Boy Records, το 1993, έχοντας στην «επιχείρησή» του κορυφαίους καλλιτέχνες. Ήταν το πρώτο εγχείρημα του μουσικού, ο οποίος είχε ήδη δημιουργήσει ένα όνομα για τον εαυτό του ως σκηνοθέτης ταλέντων σε μια άλλη μουσική εταιρεία, την Uptown Records, σε ηλικία 19 ετών. «Είπε ότι ήθελε να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες στον κόσμο και δεν είχε σημασία αν τον πίστευα ή όχι», θυμάται ο Jimmy Maynes, πρώην συνάδελφος του στην Uptown.

Εκνευριζόταν εύκολα θυμάται, μερικές φορές χτυπούσε τα χέρια του πάνω στο γραφείο σαν «κακομαθημένο παιδί» και φώναζε αν δεν γινόταν το δικό του. Τελικά απολύθηκε από το Uptown και σε ηλικία 23 ετών ξεκίνησε την Bad Boy Records.

«Είναι ο πιο σκληρά εργαζόμενος άνθρωπος που έχω γνωρίσει ποτέ και πάντα ήθελε οι άνθρωποι να συμβαδίζουν με την ενέργειά του», λέει ο Ντάνιελ Έβανς, ανώτερο στέλεχος που διαχειριζόταν τους προϋπολογισμούς ηχογραφήσεων και τα συμβόλαια των καλλιτεχνών από το 1994 έως το 1997.

Ο Κομπς περιέγραψε τον εαυτό του ως «Great Gatsby» και έγινε γρήγορα γνωστός για τις νύχτες με διασημότητες σε νυχτερινά κέντρα της Νέας Υόρκης, στις παραλίες του Cancun και αργότερα στα περίφημα «λευκά πάρτι», τα οποία ονομάστηκαν έτσι από τον ολόλευκο ενδυματολογικό κώδικα, στο Χάμπτονς.

Ακόμη και ο Ντόναλντ Τραμπ παρευρέθηκε σε εκδηλώσεις τη δεκαετία του '90, λέει ο Έβανς, ο οποίος τον είδε κάποτε να κάθεται σε έναν χρυσό θρόνο στα 30ά γενέθλια του μεγιστάνα και να αναφωνεί: «Είμαι ο πραγματικός βασιλιάς της Νέας Υόρκης!».

Στη δεκαετία του 2000, το στούντιο ηχογράφησης του «Daddy's House» άλλαξε, λένε δύο πρώην μέλη του προσωπικού, σε μια κουλτούρα «σεξ, ναρκωτικών και rock ‘n’ roll». Ο Κομπς έφερνε τακτικά «τυχαίες γυναίκες» εκεί για πάρτι, που εμφανίζονταν με μια συνοδεία δεκάδων ανθρώπων με «τρία λευκά τζιπ, με λευκές ζάντες και λευκά δερμάτινα καθίσματα». Άλλοι καλλιτέχνες ζητούσαν βαλίτσες με βότκα και κάποιος έφερε ακόμη και μια μαϊμού σε μια συνεδρία, σύμφωνα με ένα πρώην στέλεχος. Το στούντιο είναι μια από τις τοποθεσίες όπου οι γυναίκες κατηγορούν τον «Diddy» ότι τις νάρκωνε και τις βίαζε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.