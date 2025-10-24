Φαίνεται ότι η Μπρίτνεϊ Σπίαρς (Britney Spears) έχει ξανά προβλήματα. Σύμφωνα με φίλους της, η 43χρονη καλλιτέχνις, η οποία μετά από μια νυχτερινή έξοδο μπήκε σε λάθος λωρίδα σε εθνική οδό, έχει χάσει τον έλεγχο της ζωής της, σε μια θλιβερή επανάληψη της διαβόητης κατάρρευσής της το 2007.

Σε βίντεο και φωτογραφίες που δημοσιεύει η «Daily Mail», η ποπ σταρ φαινόταν να μην μπορεί να περπατήσει καλά στο πολυτελές εστιατόριο Red-O, στο Thousand Oaks. Μάρτυρες περιέγραψαν πως η τραγουδίστρια έριξε ποτήρια και αντικείμενα στο πάτωμα του εστιατορίου.

Ένας μάρτυρας είπε ότι η Μπρίτνεϊ Σπίαρς «σχεδόν χτύπησε τη φίλη της, ενώ έβγαινε από το πάρκινγκ», αναγκάζοντας τη μυστηριώδη γυναίκα να πηδήξει στην άκρη καθώς η τραγουδίστρια έφευγε με μεγάλη ταχύτητα με το αυτοκίνητο. Η διαδρομή της -περίπου οκτώ χιλιόμετρα σε έναν αυτοκινητόδρομο προς την έπαυλή της στο Thousand Oaks -γρήγορα έγινε επικίνδυνη.

Ήταν το 1998 όταν ένα κορίτσι από τη Λουιζιάνα, με φωνή που έκαιγε και βλέμμα που υπόσχονταν δόξα, κυκλοφορούσε το «Baby One More Time» και άλλαζε για πάντα την ποπ μουσική. Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έγινε το είδωλο μιας ολόκληρης γενιάς. Εικοσιπέντε χρόνια μετά, η ίδια γυναίκα βρίσκεται ξανά στα πρωτοσέλιδα — όχι για κάποιο hit single, αλλά για τους πιο προσωπικούς της δαίμονες.

Η φυλακή της επιτροπείας: 13 χρόνια σε ξένη ζωή

Για περισσότερο από μια δεκαετία, η Σπίαρς ζούσε υπό ένα καθεστώς που θα ζήλευε ακόμη και μυθιστόρημα δυστοπίας: δεν είχε δικαίωμα να οδηγεί, να διαχειρίζεται τα οικονομικά της, ούτε να αποφασίζει για το σώμα της. Το κίνημα #FreeBritney άλλαξε τη ροή της ιστορίας. Το 2021, ένα δικαστήριο του Λος Άντζελες απελευθέρωσε τη Μπρίτνει, τερματίζοντας ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα νομικά καθεστώτα στην ιστορία της αμερικανικής showbiz. «Επιτέλους, μπορώ να αναπνεύσω, αλλά δεν ξέρω πώς να ζήσω ελεύθερη πια», είχε δηλώσει η ίδια.

Οι σχέσεις της με την οικογένειά της παραμένουν βαθιά τραυματισμένες. Ο πατέρας της, παρά τη δημόσια απολογία, δεν έχει ξαναμιλήσει μαζί της ουσιαστικά. Ακόμα πιο επώδυνο: η αποξένωση από τους δύο γιους της, τον Σον Πρέστον και τον Τζέιντεν. Ο πρώην σύζυγος της, Κέβιν Φέντερλαϊν (Kevin Federline), στο νέο του βιβλίο με τίτλο «You Thought You Knew», ισχυρίζεται, μεταξύ άλλων, ότι οι τότε έφηβοι γιοι του φοβόντουσαν να μείνουν στο σπίτι της μητέρας τους.

«Μερικές φορές ξυπνούσαν τη νύχτα και την έβλεπαν να στέκεται σιωπηλά στην πόρτα, παρακολουθώντας τους να κοιμούνται με ένα μαχαίρι στο χέρι», γράφει. «Τότε γυρνούσε και έφευγε χωρίς καμία εξήγηση». Σε απάντηση στις ισχυρισμούς, ο εκπρόσωπος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς δήλωσε στην εφημερίδα «The Independent»: «Με την κυκλοφορία του βιβλίου του Κέβιν Φέντερλαϊν, για άλλη μια φορά αυτός και άλλοι επωφελούνται από αυτήν και, δυστυχώς, αυτό συμβαίνει μετά τη λήξη της διατροφής των παιδιών από τον Κέβιν».

Η μάχη με την ψυχική υγεία και τα media

Από το ξύρισμα του κεφαλιού το 2007 μέχρι τα αινιγματικά βίντεο στο Instagram, η σχέση της Σπίαρς με την ψυχική της υγεία είναι πια δημόσια υπόθεση. Πηγές κοντά της μιλούν για εναλλαγές διάθεσης, περιόδους κατάθλιψης και έντονης απομόνωσης.

Ζει σχεδόν μόνη της, μακριά από τη βιομηχανία που την ανέδειξε αλλά και που την κατέστρεψε. Τα μέσα ενημέρωσης, όπως και τότε, παραμένουν αδηφάγα. Κάθε της ανάρτηση, κάθε χειρονομία, αναλύεται, γίνεται τίτλος και δημιουργεί νέες κρίσεις. Τώρα, πρέπει να μάθει να παίρνει αποφάσεις μόνη της, σε έναν κόσμο που δεν την αφήνει να ξεχαστεί. Κι όμως, πίσω από όλα, υπάρχει ακόμη η φλόγα. Στο βιβλίο της, «The Woman in Me», γράφει: «Είμαι ακόμα εδώ. Δεν είμαι το θύμα που νομίζετε. Είμαι η γυναίκα που έμαθε να λέει “όχι”».

