Το γήρας είναι ένα από τα αναπόφευκτα της ζωής, αλλά η Γκόλντι Χον φαίνεται να έχει γίνει ο θηλυκός «Μπέντζαμιν Μπάτον». Η θρυλική ηθοποιός του κινηματογράφου γιόρτασε τα 80ά γενέθλιά της και φαίνεται τόσο όμορφη όσο και στη δεκαετία του ‘60.

Γνωστή ως η «Μούσα της Καλοκαιρινής Ομορφιάς», η ζωηρή της προσωπικότητα, το μεταδοτικό της χαμόγελο και η εντυπωσιακή της αίσθηση της μόδας την καθιστούν, αναμφισβήτητα, ένα σύμβολο του Χόλιγουντ. Το ταλέντο της της έχει αποφέρει πολλά βραβεία, μεταξύ των οποίων ένα Όσκαρ και μια Χρυσή Σφαίρα, καθώς και υποψηφιότητες για ένα βραβείο BAFTA και δύο βραβεία Primetime Emmy.

Με τη διαχρονική αμερικανική ομορφιά της να παραμένει εντυπωσιακή, όπως πάντα, είναι μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της βιομηχανίας του θεάματος. Αλλά πώς διατηρεί τη νεανική της λάμψη και την εκπληκτική της σιλουέτα στα 80 της;

Ένα από τα μυστικά ομορφιάς της διάσημης ηθοποιού είναι να διατηρεί τη ρουτίνα περιποίησης του δέρματός της απλή και να χρησιμοποιεί τη… μαγεία των χεριών της.

«Πλένω το πρόσωπό μου κάθε μέρα», αποκάλυψε στο Ageless Radiance Club, «και κάνω μασάζ για, περίπου, τρία λεπτά. Μετά βάζω κρέμες στο πρόσωπό μου και πηγαίνω για ύπνο. Ξυπνάω το πρωί και κάνω το ίδιο πράγμα, δεν κάνω πολλά. Για κάποιο διάστημα χρησιμοποιούσα λάδι καρύδας στο πρόσωπό μου». Συνέχισε λέγοντας ότι η μητέρα της συνήθιζε να «στείβει λεμόνια» στο πρόσωπό της, ένα σπιτικό μυστικό ομορφιάς που δεν κοστίζει μια περιουσία.

Η ενυδάτωση και η προστασία του δέρματός της από τον ήλιο ήταν πάντα κορυφαίες προτεραιότητες για την πρωταγωνίστρια του «Christmas Chronicles 2». Και όλα είναι στα γονίδια της Γκόλντι Χον όσον αφορά στα διάσημα ξανθά μαλλιά της, καθώς η σταρ του «First Wives Club» δεν έχει βάψει ποτέ τα μαλλιά της.

«Ξέρω ότι ακούγεται παράξενο», ανέφερε η ηθοποιός στο «Allure», «αλλά δεν έχω βάψει ποτέ τα μαλλιά μου». Όσον αφορά στη διατήρηση της εκπληκτικής σιλουέτας της, η ίδια είπε ότι κάνει τραμπολίνο, γιόγκα, βάρη και περιπάτους για να βελτιώσει τη διάθεσή της.

Ως ιδρύτρια του MindUp, ενός προγράμματος που βοηθά τα παιδιά να επεξεργάζονται καλύτερα τα συναισθήματά τους, η ηθοποιός υποστηρίζει τα οφέλη της άσκησης στη βελτίωση της συνολικής ψυχικής υγείας.

Για το διατροφικό της πρόγραμμα, οι βασικές αρχές της σταρ είναι ο διαχωρισμός των τροφών και η αποφυγή της υπερκατανάλωσης. «Δεν τρώω πολύ», δήλωσε στο «People».

«Νομίζω ότι τρώμε υπερβολικά. Δεν βάζω πολύ φαγητό στο στομάχι μου και δεν αναμιγνύω πολύ τις τροφές μου. Έτσι, αν θέλω να φάω, για παράδειγμα, πρωτεΐνες, θα φάω απλά ένα μπολ φακές, δεν θα το ανακατέψω με άλλα φαγητά».

Όσον αφορά στο αγαπημένο της ρόφημα, η ηθοποιός δεν είναι άγνωστη στην αγάπη για τον πράσινο χυμό. «Πίνω πράσινο χυμό κάθε μέρα», πρόσθεσε η ίδια.

Η Γκόλντι Χον είναι μια στοργική μητέρα τριών παιδιών. Έχει δύο παιδιά, την Kate, 46 ετών, και τον Oliver, 49 ετών, με τον πρώην σύζυγό της Bill Hudson, και είναι μητέρα του Wyatt Russell, 39 ετών, με τον σύντροφό της Kurt Russell. Η όμορφη ηθοποιός είναι επίσης μητριά του γιου του Kurt, Boston Russell, 45 ετών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.