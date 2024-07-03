Λογαριασμός
Η Lily Allen πουλάει φωτογραφίες με τα πόδια της στο OnlyFans - Φετίχ ή ανοησία;

Η ποπ σταρ δημοσίευσε μια ιστορία στο Instagram διαφημίζοντας τα πόδια της και χρεώνοντας τους θαυμαστές της 10 δολάρια τον μήνα

Η Lily Allen

Η Lily Allen έφτιαξε τη δική της επιχείρηση και πουλάει… πόδια. Για την ακρίβεια, η ποπ σταρ έχει ενταχθεί στο OnlyFans για να προσφέρει αποκλειστικές φωτογραφίες και βίντεο με τα πόδια της! Μάλιστα, με αυτή τη «συγκλονιστική» είδηση ασχολείται μέχρι και η εφημερίδα «Guardian». 

Οι χρήστες ενθουσιάστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα πιστά «τρολ» έπιασαν δουλειά μετά και τη δημοσίευση ενός Instagram story από την ίδια. Η Lily Allen μας δείχνει τα αθώα και λαμπερά δάχτυλα των ποδιών της να ξεκουράζονται δίπλα στο σιντριβάνι Trevi, με έναν σύνδεσμο με την ένδειξη «La dolce feeta», μεταφέροντας τους followers απευθείας στον λογαριασμό της στο OnlyFans. Αξίζει να σημειωθεί ότι το OnlyFans είναι -κατά κύριο λόγο- μια πορνογραφική πλατφόρμα συνδρομητών.

Η Lily Allen

Όσο για το πώς προέκυψε η ιδέα; Όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου του podcast «Miss Me?». Η σταρ μιλώντας στη συμπαρουσιάστριά της, Miquita Oliver, μοιράστηκε τη βαθμολογία της με πέντε αστέρια στο WikiFeet -ουσιαστικά είναι ένας ιστότοπος που δημοσιεύει φωτογραφίες ποδιών-φετίχ και είναι αφιερωμένος στην προβολή των ποδιών των διασημοτήτων (ναι, ξέρω ότι αυτή η ιστορία γίνεται όλο και καλύτερη)… 

Η Lily Allen

Στην πραγματικότητα ήταν η αισθητικός της Allen που είπε για πρώτη φορά στην τραγουδίστρια ότι τα δάχτυλα των ποδιών της ήταν αρκετά ωραία και χαριτωμένα και ότι μπορεί να βγάλει χρήματα από αυτό. Κι έτσι έγινε και η επιχείρηση είναι «ανοιχτή» και σας περιμένει… 

Πηγή: skai.gr

