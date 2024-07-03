Η Lily Allen πουλάει φωτογραφίες με τα πόδια της στο OnlyFans - Φετίχ ή ανοησία;

Η Lily Allen έφτιαξε τη δική της επιχείρηση και πουλάει… πόδια. Για την ακρίβεια, η ποπ σταρ έχει ενταχθεί στο OnlyFans για να προσφέρει αποκλειστικές φωτογραφίες και βίντεο με τα πόδια της! Μάλιστα, με αυτή τη «συγκλονιστική» είδηση ασχολείται μέχρι και η εφημερίδα «Guardian».

Sole trader: why is Lily Allen selling feet pics on OnlyFans? https://t.co/gDlZeHv2OH July 3, 2024

Οι χρήστες ενθουσιάστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα πιστά «τρολ» έπιασαν δουλειά μετά και τη δημοσίευση ενός Instagram story από την ίδια. Η Lily Allen μας δείχνει τα αθώα και λαμπερά δάχτυλα των ποδιών της να ξεκουράζονται δίπλα στο σιντριβάνι Trevi, με έναν σύνδεσμο με την ένδειξη «La dolce feeta», μεταφέροντας τους followers απευθείας στον λογαριασμό της στο OnlyFans. Αξίζει να σημειωθεί ότι το OnlyFans είναι -κατά κύριο λόγο- μια πορνογραφική πλατφόρμα συνδρομητών.

Όσο για το πώς προέκυψε η ιδέα; Όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου του podcast «Miss Me?». Η σταρ μιλώντας στη συμπαρουσιάστριά της, Miquita Oliver, μοιράστηκε τη βαθμολογία της με πέντε αστέρια στο WikiFeet -ουσιαστικά είναι ένας ιστότοπος που δημοσιεύει φωτογραφίες ποδιών-φετίχ και είναι αφιερωμένος στην προβολή των ποδιών των διασημοτήτων (ναι, ξέρω ότι αυτή η ιστορία γίνεται όλο και καλύτερη)…

Στην πραγματικότητα ήταν η αισθητικός της Allen που είπε για πρώτη φορά στην τραγουδίστρια ότι τα δάχτυλα των ποδιών της ήταν αρκετά ωραία και χαριτωμένα και ότι μπορεί να βγάλει χρήματα από αυτό. Κι έτσι έγινε και η επιχείρηση είναι «ανοιχτή» και σας περιμένει…

Πηγή: skai.gr

