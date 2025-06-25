Η νομική ομάδα του Sean «Diddy» Combs ολοκλήρωσε την υπερασπιστική της γραμμή την Τρίτη, αφιερώνοντας μόλις περίπου 20 λεπτά στην παρουσίαση των επιχειρημάτων της.

Η σύντομη αυτή παρουσίαση ήρθε μετά από σχεδόν 7 εβδομάδες κατάθεσης μαρτύρων και επιχειρηματολογίας από τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς στη Νέα Υόρκη, οι οποίοι ολοκλήρωσαν και εκείνοι την παράθεση της υπόθεσής τους την Τρίτη το απόγευμα.

Όπως αναφέρει και το BBC, οι συνήγοροι υπεράσπισης του Combs υποστήριξαν ότι η Πολιτική Αγωγή δεν κατόρθωσε να αποδείξει καμία από τις κατηγορίες εναντίον του, τις οποίες ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά, ζητώντας από τον δικαστή να απορρίψει την υπόθεση.

Ο ίδιος ο Combs δήλωσε στο δικαστήριο ότι δεν θα καταθέσει στη δίκη του. «Είναι απόφαση δική μου και των δικηγόρων μου να μην καταθέσω», είπε στον δικαστή.

Ο Combs έχει δηλώσει αθώος στις κατηγορίες για σωματεμπορία, εκβιασμό και μεταφορά προσώπων για πορνεία. Εάν καταδικαστεί, αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έως και ισόβια.

Μιλώντας για πρώτη φορά στο δικαστήριο έπειτα από εβδομάδες, ο Combs απευθύνθηκε στον δικαστή Arun Subramanian λέγοντας: «Κάνετε εξαιρετική δουλειά».

«Θέλω απλώς να σας ευχαριστήσω», πρόσθεσε.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο Combs χρησιμοποίησε τη φήμη του και την επιχειρηματική του αυτοκρατορία για να διευθύνει μια εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη σωματεμπορία γυναικών, καλύπτοντας παράλληλα τις πράξεις του. Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, η κυβέρνηση κάλεσε περισσότερους από 30 μάρτυρες.

Η υπεράσπιση δεν κάλεσε κανέναν μάρτυρα, υποβάλλοντας απλώς ως αποδεικτικό υλικό μια σειρά από μηνύματα μεταξύ του Combs και πρώην συντρόφων του, όπως η τραγουδίστρια Cassie Ventura και μία ακόμη γυναίκα που κατέθεσε ανώνυμα με το ψευδώνυμο «Jane».

Σύμφωνα με τον δικηγόρο και πρώην εισαγγελέα Mitchell Epner, η απόφαση της υπεράσπισης να μην καλέσει μάρτυρες είναι συχνά δύσκολη, καθώς ενδέχεται να δημιουργήσει επιπλοκές. Η κατάθεση του ίδιου του Combs θα ήταν ακόμη πιο ριψοκίνδυνη, αφού θα στήριζε σχεδόν όλη την υπόθεση στη δική του μαρτυρία.

Αντί γι’ αυτό, οι δικηγόροι του επέλεξαν μια σύντομη παρουσίαση, διαβάζοντας μηνύματα που στόχευαν να ενισχύσουν τον ισχυρισμό τους ότι οι πρώην σύντροφοί του συμμετείχαν εκούσια σε σεξουαλικές συνευρέσεις με εκείνον και άλλους άνδρες συνοδούς, που αποκαλούνταν «freak-offs».

Σε ένα από τα μηνύματα, η «Jane» του έγραφε: «Πάντα περνάω καλά», αναφερόμενη σε αυτά τα «hotel nights», όπως τα αποκαλούσε.

Η υπεράσπιση υπέβαλε επίσης αίτημα αθώωσης, υποστηρίζοντας ότι δεν αποδείχθηκε καμία από τις βασικές κατηγορίες –ούτε η σωματεμπορία ούτε ο εκβιασμός.

Η συνήγορός του, Alexandra Shapiro, υποστήριξε ότι τα υποτιθέμενα θύματα ήταν ικανές γυναίκες που μπορούσαν να φύγουν εάν το επιθυμούσαν, προϊδεάζοντας για την τακτική που θα ακολουθήσει η υπεράσπιση στις τελικές αγορεύσεις, που αναμένονται την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Ο Combs ήταν, όπως είπε, «δυστυχώς βίαιος», αλλά η ενδοοικογενειακή βία «δεν ισοδυναμεί με σωματεμπορία».

Από την πλευρά τους, οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι οι πρώην σύντροφοί του εξαναγκάζονταν σε ανεπιθύμητες σεξουαλικές πράξεις μέσω χρήσης ναρκωτικών, βίας και άλλων μέσων.

