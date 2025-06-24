Έμμα Τόμσον: Το Εθνικό Σύστημα Υγείας πρέπει να ασχοληθεί με το σεξ - Φίλες μου προσλαμβάνουν συνοδούς

Η διάσημη ηθοποιός Έμμα Τόμσον (Emma Thompson) δήλωσε ότι το σεξ θα πρέπει να συνιστάται από το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS), επειδή είναι πολύ σημαντικό για την υγεία και την ευημερία μας. Η 66χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός έκανε αυτές τις δηλώσεις κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης σε προβολή της ταινίας της «Good Luck to You, Leo Grande», στο The Kiln Theatre, στο βορειοδυτικό Λονδίνο.

Η ηθοποιός μίλησε «ανοιχτά» για την εκπληκτική ανταπόκριση στο ρόλο της ως χήρα, συνταξιούχος δασκάλα που προσλαμβάνει έναν άνδρα συνοδό για να τη βοηθήσει να εξερευνήσει τη σεξουαλικότητά της. «Αν δεν αισθάνεστε καλά, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε σχέσεις, αλλά χρειάζεστε σεξ;», αναρωτήθηκε η Έμμα Τόμσον και συνέχισε: «Χρειάζεστε σεξ επειδή είναι μέρος του σχεδίου υγείας μας, αν θέλετε. Πραγματικά, θα έπρεπε να περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Θα έπρεπε. Είναι τόσο καλό για σας».

Η σταρ της ταινίας «Love Actually», η οποία έπαιξε γυμνές σκηνές με τον 32χρονο ηθοποιό Ντάριλ Μακόρμακ, μίλησε με ειλικρίνεια για τον αντίκτυπο που είχε η ταινία του 2022 στις γυναίκες της γενιάς της και μάλιστα τις ενέπνευσε να πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους. «Από τότε που βγήκε η ταινία, αρκετές μεγαλύτερες φίλες μου έχουν προσλάβει συνοδούς», αποκάλυψε η ηθοποιός.

Η Έμμα Τόμσον, η οποία έχει κάνει εκστρατεία κατά της εμπορίας ανθρώπων σε συνεργασία με τον ΟΗΕ, επισήμανε, μεταξύ άλλων, ότι θα πρέπει να μην υπάρχει το «στίγμα» της σεξουαλικής εργασίας, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ένα νόμιμο επάγγελμα.

«Ο Ντάριλ μίλησε με πολλούς εργαζόμενους στο σεξ», εξήγησε. «Και αυτό που έμαθε είναι ότι οι εργαζόμενοι στο σεξ κάνουν μια δουλειά. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες από τις οποίες μπορείς να προσεγγίσεις το συγκεκριμένο ζήτημα. Η σεξουαλική εργασία και η εμπορία ανθρώπων είναι δύο πολύ διαφορετικά πράγματα, αλλά συχνά συγχέονται και δεν είναι κατανοητά -εν μέρει- επειδή δεν τεκμηριώνονται».

Τέλος, η ηθοποιός τόνισε ότι ελπίζει η ταινία να αποτελέσει «εφαλτήριο» για ευρύτερες συζητήσεις σχετικά με τον ρόλο του σεξ στην συναισθηματική και σωματική υγεία. «Είναι πολύ καλό να μπορείς να δώσεις στον εαυτό σου οργασμό όταν τον χρειάζεσαι. Και για τις γυναίκες, αυτό είναι γνωστό ότι είναι δύσκολο. Στην πραγματικότητα, τα στατιστικά στοιχεία είναι αρκετά ανησυχητικά. Είναι πραγματικά πολύ πιο δύσκολο από ό,τι νομίζεις. Ένα από τα πράγματα που με εξέπληξε πραγματικά όταν βγήκε η ταινία ήταν ο αριθμός των νεαρών γυναικών που μου είπαν ότι δεν είχαν ποτέ οργασμό», κατέληξε η ηθοποιός.

Πηγή: skai.gr

