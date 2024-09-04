Λογαριασμός
Daniel Craig-Rachel Weisz: And the Oscar (εμφάνισης) goes to… - Πρόκειται για το ζευγάρι που ξεχώρισε στο Φεστιβάλ Βενετίας (video-φωτό)

Το ζευγάρι αντάλλαξε ένα τρυφερό φιλί και το πλήθος ενθουσιάστηκε 

Daniel Craig-Rachel Weisz

Στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Βενετίας περπάτησαν ο Daniel Craig και η Rachel Weisz, με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας «Queer». Το ζευγάρι έδειχνε ιδιαίτερα κομψό και ήταν άκρως διαχυτικό, καθώς αντάλλαξε και ένα τρυφερό φιλί μπροστά στις κάμερες.

Daniel Craig-Rachel Weisz

Daniel Craig-Rachel Weisz

Η ηθοποιός έλαμπε μέσα στη μακριά, μπλε Versace τουαλέτα της, η οποία ξεχώριζε για το ντεκολτέ σε σχήμα καρδιάς και τη διακριτική λάμψη της. Ο Daniel Craig -με τη νέα του κόμμωση- ήταν πολύ άνετος μέσα στο κρεμ κοστούμι του, το οποίο συνδύασε με μεγάλα γυαλιά ηλίου. 

Και μπορεί η ταινία να μην κατάφερε να αποσπάσει το θερμότερο εκ των χειροκροτημάτων στο 81ο Φεστιβάλ Βενετίας, όμως, στάθηκε εξαιρετική αφορμή για να δούμε -και να θαυμάσουμε- τον Daniel Craig σε μία πραγματικά σπάνια δημόσια εμφάνιση με τη σύζυγό του. 

