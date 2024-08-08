Ο ηθοποιός Collin Farrell έδωσε μια σπάνια συνέντευξη και μίλησε για τη ζωή του με τον 20χρονο γιο του, James, ο οποίος πάσχει από το σύνδρομο Angelman.

Το σύνδρομο Angelman (AS) είναι μια σύνθετη γενετική διαταραχή που επηρεάζει το νευρικό σύστημα, προκαλώντας αναπτυξιακές καθυστερήσεις, επιληπτικές κρίσεις και μαθησιακές δυσκολίες. Το AS προσβάλλει περίπου 1 στα 12.000 έως 20.000 άτομα και χαρακτηρίζεται από αναπτυξιακές καθυστερήσεις, νοητικές αναπηρίες, κινητικές δυσκολίες και χαρούμενη διάθεση, που συχνά συνοδεύεται από συχνό γέλιο, χαμόγελο και ευερεθιστότητα.

Η περίπτωση του γιου του είναι αρκετά σοβαρή, όπως εξήγησε ο ηθοποιός, καθώς ο Τζέιμς δεν μπορεί να μιλήσει -και όχι μόνο- οπότε καθημερινά δέχεται τη φροντίδα από έναν φροντιστή.

Ο Κόλιν, ο οποίος ιδρύει ένα ίδρυμα για να βοηθούν κι άλλοι άνθρωποι που πάσχουν από το σύνδρομο Angelman, μίλησε με συγκινητικό τρόπο για την αγάπη του για τον γιο του. «Θέλω ο κόσμος να είναι ευγενικός με τον James. Θέλω ο κόσμος να του φέρεται με καλοσύνη και σεβασμό», δήλωσε ο 48χρονος ηθοποιός στο «People».

Ο ηθοποιός μοιράζεται τον James με την πρώην του, Kim Bordenave, και έχει έναν άλλο γιο, τον 14χρονο Henry, με την Alicja Bachleda-Curús, συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία «Ondine» του 2009. «Είμαι περήφανος γι' αυτόν κάθε μέρα, γιατί πιστεύω ότι είναι μαγικός», ανέφερε με συγκίνηση ο ηθοποιός.

