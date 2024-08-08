Δεν είναι όλοι άνθρωποι συνέχεια χαλαροί ούτε αντιμετωπίζουν τη ζωή και τις δυσκολίες της με ηρεμία. Αντιθέτως, οι περισσότεροι νιώθουν το άγχος να κατακλύζει την καθημερινότητά τους και οι στιγμές της απόλυτης ηρεμίας και ισορροπίας είναι σπάνιες.

Αν ανήκεις στην κατηγορία των cool τύπων και τίποτα δεν σε αγχώνει, ενημέρωσε και εμάς πώς το κάνεις. Αν όμως είσαι από αυτούς που είναι μονίμως αγχωμένοι με τα πάντα, ίσως ανήκεις στα τέσσερα παρακάτω ζώδια.

Παρθένος

Οι Παρθένοι ανησυχούν πάντα για κάτι, είτε πρόκειται για κάποιο εργασιακό ζήτημα είτε για να βοηθήσουν έναν στενό φίλο να ξεπεράσει ένα προσωπικό πρόβλημα. Κάθε φορά που βλέπουν ένα ζήτημα που πρέπει να διορθωθεί, αναλαμβάνουν μόνοι τους να κάνουν αυτή τη διόρθωση. Δεν μπορούν να μείνουν πίσω και να βλέπουν άλλους ανθρώπους να δυσκολεύονται με τη ζωή τους. Δίνουν πάντα εξαιρετικές συμβουλές και δεν πρόκειται να προδώσουν τα μυστικά των άλλων. Θα βοηθήσουν με κάθε τρόπο.

Επιπλέον, καθώς αυτό το ζώδιο είναι τελειομανής, μπορεί να του πάρει πολλές εβδομάδες για να ολοκληρώσει ένα απλό project. Δεν πρόκειται να σταματήσει μέχρι να νιώσει ότι έχει κάνει το καλύτερο. Βάζει πολύ υψηλούς στόχους γι’ αυτό δεν έχει ποτέ την ευκαιρία να χαλαρώσει. Όποτε τελειώνει με ένα πράγμα, ξεκινάει ένα άλλο.

Σκορπιός

Οι Σκορπιοί είναι εντελώς απαισιόδοξοι. Πάντα θα βιάζονται να βγάλουν συμπεράσματα και θα περιμένουν τα χειρότερα από τους άλλους. Όταν βλέπουν άλλους να ψιθυρίζουν, είναι σίγουροι ότι μιλούν για αυτούς πίσω από την πλάτη τους. Όταν ακούν ότι η εταιρεία τους μειώνει το προσωπικό της, είναι σίγουροι ότι θα χάσουν τη δουλειά τους. Θα σκέφτονται πάντα τα χειρότερα σενάρια χωρίς να αφιερώνουν πολύ χρόνο για να σκεφτούν τι θα συνέβαινε αν όλα πήγαιναν σωστά.

Οι Σκορπιοί είναι παθιασμένοι, πράγμα που σημαίνει ότι τα συναισθήματά τους μπορεί να είναι σε πολλές περιπτώσεις ακραία. Όταν είναι χαρούμενοι, είναι ενθουσιασμένοι και αυτό φαίνεται, αλλά όταν είναι αγχωμένοι, δεν θέλεις να τους πλησιάσεις. Δυσκολεύονται πολύ να διαχειριστούν τέτοια ακραία επίπεδα στρες.

Ταύρος

Αυτό το ζώδιο αγχώνεται όταν ακόμη και το η πιο μικρή λεπτομέρεια πάει στραβά. Δυστυχώς, αυτό σημαίνει ότι πάντα ανησυχεί για κάτι αφού η ζωή δεν πηγαίνει ποτέ σύμφωνα με το σχέδιο. Στον Ταύρο αρέσει να έχει τον έλεγχο και δεν μπορεί να αντέξει το απρόβλεπτο, γι’ αυτό οι νέες καταστάσεις και οι αλλαγές τον αγχώνουν. Δεν μπορεί να το αντέξει όταν δεν είναι σίγουρος για το τι να περιμένει, ακόμα κι αν το πρόβλημα είναι τόσο απλό όσο το να μη βρίσκει να παρκάρει.

Οι Ταύροι θέλουν να ξέρουν ακριβώς τι αντιμετωπίζουν. Μπορούν να χειριστούν τα πάντα αν έχουν αρκετό χρόνο για να προετοιμαστούν, αλλά αν έρθουν σε μια απροσδόκητη κατάσταση παρά τη θέλησή τους, θα αγχωθούν πάρα πολύ.

Αιγόκερως

Ο Αιγόκερως ασχολείται με πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Είναι ένας multitasker που λέει ναι σε όλα γιατί νιώθει ότι μπορεί να τα χειριστεί όλα και μάλιστα τέλεια. Ποτέ δεν θα ήθελε να τον θεωρήσουν αδύναμο ή ανίκανο, γι’ αυτό κάνει τα πάντα ​​για να αποδείξει την αξία του.

Νιώθουν επίσης ότι χρειάζεται συνεχώς να αποδεικνύει πόσο έξυπνος και ικανός είναι γιατί ξεχνάει τις άλλες όμορφες πτυχές της προσωπικότητάς του. Είναι κάτι περισσότερο από το μυαλό του. Η αξία του δεν σχετίζεται με την παραγωγικότητά του. Για αυτό αυτό το ζώδιο πρέπει να μάθει πώς να ξεκουράζεται χωρίς να νιώθει ενοχές για όλα όσα δεν κάνει. Κανείς δεν μπορεί να τα κάνει όλα τέλεια, απλά ο Αιγόκερως είναι πεπεισμένος ότι μπορεί!

