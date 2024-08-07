Κολύμπι: 3 λόγοι για να σηκωθείς από την ξαπλώστρα εδώ και τώρα

Το ελληνικό καλοκαίρι είναι άρρηκτα συνδεμένο με τη θάλασσα και το κολύμπι στα γαλανά νερά της. Ωστόσο, πολλές φορές προτιμούμε να περνάμε περισσότερο χρόνο στην ξαπλώστρα, παραμελώντας την ευκαιρία για διασκεδαστική άσκηση στη θάλασσα. Εδώ θα βρεις τρεις σπουδαίους λόγους για να μην χάνεις χρόνο απ'το κολύμπι αυτό το καλοκαίρι.

Αερόβια και ενδυναμωτική άσκηση: Το κολύμπι αποτελεί εξαιρετική αερόβια προπόνηση, καθώς απαιτεί συνεχείς κινήσεις για να επιπλέεις και να μην βουλιάζεις. Επιπλέον, το νερό είναι πολύ πιο πυκνό από τον αέρα, γεγονός που σημαίνει ότι οι μύες σου δουλεύουν συνεχώς υπό πίεση, προσφέροντας έτσι και ενδυνάμωση.

Ιδανική άσκηση για τραυματισμούς: Εάν έχεις τραυματισμούς ή ευαισθησίες στις αρθρώσεις, το κολύμπι είναι ιδανική επιλογή. Δεν ασκεί καθόλου πίεση στις κλειδώσεις και τις αρθρώσεις, ακόμη και από το βάρος του σώματός σου, καθιστώντας το μια ασφαλή και αποτελεσματική μορφή άσκησης.

Βελτίωση νοητικής λειτουργίας: Το κολύμπι μπορεί να σε κάνει πιο έξυπνη. Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Journal of Physiology, η κυκλοφορία του αίματος στον εγκέφαλο αυξήθηκε κατά 14% όταν οι συμμετέχοντες βυθίστηκαν στο νερό μέχρι το ύψος της καρδιάς τους.

Τι περιμένεις λοιπόν; Ώρα για κολύμπι!

