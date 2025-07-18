Η άβολη στιγμή που η κάμερα στη συναυλία των Coldplay έπιασε τον CEO της εταιρείας δεδομένων Astronomer με την υπεύθυνη ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, σε τρυφερό τετ α τετ έχει γίνει από χθες viral.

Ο Αντι Μπάιρον( Andy Byron) και η Κρίστιν Κάμποτ ( Kristin Cabot) έγιναν «τσακωτοί» από την kiss cam της συναυλίας και το βίντεο που κυκλοφόρησε έριξε το ίντερνετ.

Coldplay accidentally exposed an alleged affair between Astronomer CEO Andy Byron and his colleague Kristin Cabot at one of their recent concerts. pic.twitter.com/hsJHV2u5UM — Pop Base (@PopBase) July 17, 2025

Σύμφωνα με τα δημόσια έγγραφα που επικαλείται η Daily Mail, τόσο ο Μπάιρον όσο και η Κάμποτ είναι παντρεμένοι με παιδιά, αλλά μένουν σε διαφορετικές διευθύνσεις από αυτές που αναφέρονται ως τόπος συζυγικής κατοικίας.

Μαζί τους στη συναυλία ήταν και μία άλλη υπάλληλος της εταιρίας, η Αλίσα Στόνταρντ, η οποία φαίνεται στα πλάνα και πιθανότατα γνώριζε για την παράνομη σχέση του ζευγαριού.

Μετά τον σάλο που προκλήθηκε, στο διαδίκτυο κυκλοφόρησε ευρέως ότι ο CEO ζήτησε «συγνώμη» για το «σοβαρό, προσωπικό λάθος» γεγονός όμως που διέψευσε η Astronomer, η οποία παρέχει λογισμικό γενετικής τεχνητής νοημοσύνης σε μια σειρά από μεγάλες εταιρείες, όπως η Uber, η Ford και το LinkedIn.

«Αυτή δεν είναι μια πραγματική δήλωση. Ο Αντι Μπάιρον και η Κρίστιν Κάμποτ δε ζήτησαν συγνώμη και δεν έκαναν καμία δήλωση», δήλωσε ο Taylor Jones στο Men's Journal.

Την ίδια στιγμή και μετά την αποκάλυψη της παράνομης σχέσης τους, η απατημένη σύζυγος του Μπάιρον, Μέγκαν Κέριγκαν Μπάιρον, διέγραψε τους λογαριασμούς της στα social media.

Το ίδιο έκανε και η «πέτρα του σκανδάλου» Κάμποτ, η οποία έσβησε τον λογαριασμό από το Facebook.

Σύμφωνα με την DailyMail, όταν η Κάμποτ προσελήφθη στην εταιρία τον Νοέμβριο του 2024, ο Μπάιρον την είχε επαινέσει δημοσίως με ανάρτησή του στο Χ, λέγοντας

«Η εξαιρετική ηγεσία και η βαθιά εμπειρία της Κριστίν στις στρατηγικές ανθρώπινου δυναμικού θα είναι κρίσιμες καθώς συνεχίζουμε την ταχεία πορεία μας», είπε.

«Είναι μια αποδεδειγμένα ηγέτιδα σε πολλαπλές εταιρείες σε στάδιο ανάπτυξης και το πάθος της για την προώθηση ποικιλόμορφων, συνεργατικών χώρων εργασίας την καθιστά ιδανική για την Astronomer».



