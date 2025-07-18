Γέλια μέχρι δακρύων προκάλεσαν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τη σύζυγό του Μαράια σε live που κάνανε στο Instagram, όταν βρέθηκαν αντιμέτωποι με έναν απρόσμενο «επισκέπτη». Μια κατσαρίδα.

Ο καθόλου ψύχραιμος Γιάννης προσπαθούσε να την εντοπίσει και πετούσε παπούτσια για να την αναγκάσει να εμφανιστεί, ενώ η Μαράια κατέγραφε live την αντίδρασή του.

«Είσαι σίγουρη ότι είναι μία; Ή μήπως είναι δύο; Είναι στη γωνία; Κλείσε την κάμερα, είναι η στιγμή μου να λάμψω, κλείσε την κάμερα. Είναι εκεί; Δεν βλέπω τίποτα, πού τη βλέπεις;», ακούγεται να λέει ο Greek Freak.

Μετά από πολλές ανεπιτυχείς προσπάθειες εντοπισμού και πολύ γέλιο, τελικά αστειευόμενος ο Γιάννης ρώτησε τη σύζυγό του: «Μπορείς να καλέσεις τη μαμά μου; Σε παρακαλώ… Δεν μπορώ να το κάνω αυτό, αυτό ήταν!».

Τελικά δεν μάθαμε εάν κατάφερε να πιάσει την κατσαρίδα, αλλά σίγουρα μας έδειξε πως είναι καλός, εκτός από το να πετάει την μπάλα, να πετάει και παπούτσια!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.