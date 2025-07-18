Gen Z: Από ποια ηλικία κι έπειτα σε θεωρούν «γερασμένο»

Από πανάκριβα χημικά πίλινγκ μέχρι μπότοξ, κάποιοι θα ήταν διατεθειμένοι να κάνουν τα πάντα για να δείχνουν νεότεροι... Αδίκως όμως γιατί σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχετικού γκάλοπ, οτιδήποτε κι αν κάνουμε, μετά τα 35, η «απίστευτη» γενιά των Gez Z μας θεωρεί...«γέρους».

Στο πλαίσιο της έρευνας, που έγινε από την Edubirdie, ερωτήθηκαν 2.000 άτομα της Γενιάς Ζ και νέοι millennials πότε θεωρούν ότι ξεκινά πραγματικά το «γήρας».

Τα αποτελέσματα μάλλον θα πρέπει να θεωρηθούν «ψυχρολουσία» αφού περισσότεροι του ενός στους πέντε (22%) της Γενιάς Ζ πιστεύουν ότι η ηλικία των 35 ετών είναι ήδη «μεγάλη».

«Μαύρα τα μαντάτα» δηλαδή για διάσημους 35χρονους, όπως η Taylor Swift, η Emma Watson και ο Daniel Radcliffe.

Αντίθετα, λίγο παραπάνω από το ένα τρίτο (35%) των millennials πιστεύουν ότι η ηλικία των 40 σηματοδοτεί το... «τέλος της νεότητας».

Υπενθυμίζεται πως στους διάσημους 40χρονους συγκαταλέγονται πλέον ο Cristiano Ronaldo, η Katy Perry και ο LeBron James.

«Οι millennials απέχουν πολύ από τη συνταξιοδότηση, Gen Zers κάνουν τα πρώτα τους βήματα, κι όμως, πολλοί είναι βέβαιοι ότι τα γηρατειά πλησιάζουν γρήγορα», σχολίασε η EduBirdie.

Αξίζει να σημειωθεί πως παρά το γεγονός ότι οι μεγαλύτεροι, σε ηλικία, εκπρόσωποι της Γενιάς Ζ γίνονται 28 ετών φέτος, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι 3% των Gen Z θεωρούν πως κάποιος «μεγάλωσε» από τα 27.

Την ίδια ώρα, το 6% πιστεύει πως τα 30 είναι η αρχή του γήρατος και το 13% θεωρεί «γηραιό» κάποιον από τα 35 και πάνω.

Πάντως, το 26%, τοποθετεί τη γήρανση στα 40, το 21% στα 50 και το 31% στα 60 και άνω.

Αντίθετα, το 41% της μάλλον «καλόβολης» γενιάς των millennials πιστεύει ότι κάποιος θεωρείται «νέος» μέχρι και την ηλικία των 60.

Πότε «φεύγει» η ομορφιά

Αξίζει να σημειωθεί πως στο πλαίσιο της έρευνας, η EduBirdie ρώτησε επίσης σε ποια ηλικία παύει κάποιος να θεωρείται «ελκυστικός».

Ευτυχώς, τα αποτελέσματα ήταν πιο ενθαρρυντικά.

Το 44% των millennials και το 33% των Gen Z δήλωσαν ότι το γήρας δε σημαίνει απαραίτητα και απώλεια ελκυστικότητας.

Οι ρυτίδες και λίγα γκρίζα μαλλιά δεν τους ενοχλούν – όμως η χρήση ξεπερασμένης αργκό, το ντύσιμο σαν έφηβος και οι πολλές ερωτικές σχέσεις...«δεν είναι cool».

Η έρευνα δημοσιεύτηκε μετά από μελέτη που υποδεικνύει ότι σήμερα ο κόσμος θεωρεί πως τα γηρατειά ξεκινούν αργότερα απ’ ό,τι στο παρελθόν.

Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Humboldt στο Βερολίνο διαπίστωσαν ότι οι ηλικιωμένοι πλέον θεωρούν «γηρατειά» την ηλικία των 74 και άνω.

Αυτή η αντίληψη μεταβληθή με την πάροδο του χρόνου καθώς άνθρωποι που στο παρελθόν θεωρούνταν «γηραιοί», σήμερα δε γίνονται αντιληπτοί ως ηλικιωμένοι.

«Το προσδόκιμο ζωής έχει αυξηθεί, κάτι που ίσως συμβάλλει στο ότι η αντίληψη για την έναρξης του γήρατος, έχει αλλάξει. Επιπλέον, ορισμένοι δείκτες υγείας έχουν βελτιωθεί με την πάροδο του χρόνου, ώστε άτομα μιας ηλικίας που παλαιότερα θεωρούνταν ηλικιωμένα, σήμερα να μην αντιμετωπίζονται έτσι», δήλωσε ο επικεφαλής της έρευνας, Markus Wettstein.

Πηγή: skai.gr

