Έγκυος στο πρώτο της παιδί με τον Machine Gun Kelly είναι η Μέγκαν Φοξ. Η Megan Fox ανακοίνωσε τα χαρμόσυνα νέα με ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, κρατώντας σε μία από τις φωτογραφίες ένα θετικό τεστ εγκυμοσύνης. Η ηθοποιός έχει ήδη τρία παιδιά με τον πρώην σύζυγό της, Μπράιαν Όστιν Γκριν, με τον οποίο χώρισε το 2020.

Η ίδια έγραψε στην ανάρτησή της: «Τίποτα δεν χάνεται πραγματικά. Καλώς ήρθες πίσω», αναφερόμενη στην αποβολή της, την οποία είχε αποκαλύψει τον Νοέμβριο του 2023. Η Φοξ είχε εξομολογηθεί τότε, πως ήταν η πιο δύσκολη περίοδος που πέρασε. «Δεν έχω ξαναπεράσει κάτι τέτοιο στη ζωή μου».

Τον Μάιο του 2022, μάλιστα, ο αρραβωνιαστικός της Machine Gun Kelly, της αφιέρωσε το τραγούδι του «Twin Flame» στα Billboard Music Awards, λέγοντας «αυτό είναι για το αγέννητο παιδί μας».

Πρόσφατα, η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι είναι θυμωμένη με το Χόλιγουντ. Κι αυτό γιατί η κινηματογραφική βιομηχανία δεν εστίασε στους ρόλους της, αλλά στη σεξουαλικότητά της. Η ηθοποιός έχει πει με παράπονο σε συνεντεύξεις της ότι πάντα ένιωθε απόρριψη από το κοινό και ότι δεν υπήρξε μεγάλη προσπάθεια να την καταλάβει.

«Νομίζω ότι υπήρχε μια διάχυτη αντίληψη για μένα ότι είμαι ένα ρηχό άτομο, τουλάχιστον, την πρώτη δεκαετία της καριέρας μου», δήλωσε στη «Washington Post». «Ήμουν τόσο χαμένη και προσπαθούσα να καταλάβω πως πρέπει να νιώσω αξία ή να βρω σκοπό σε αυτή τη φρικτή, πατριαρχική, μισογυνική κόλαση που ήταν το Χόλιγουντ εκείνη την εποχή. Επειδή είχα ήδη μιλήσει εναντίον του και όλοι, συμπεριλαμβανομένων κι άλλων γυναικών, δέχθηκα πόλεμο».

Πηγή: skai.gr

